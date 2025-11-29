x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

En vivo | Estas son las nóminas confirmadas de Flamengo y Palmeiras para la final de Copa Libertadores en Lima

El colombiano Jorge Carrascal está en la titular de Flamengo. El partido se retrasó 15 minutos, arrancará a las 4:15 de la tarde.

  • El delantero colombiano Jorge Carrascal, a sus 27 años, disputa con Flamengo la final de la Copa Libertadores en Lima. FOTO GETTY
Luz Élida Molina Marín
hace 46 minutos
bookmark

Todo está listo en el estadio Monumental de Lima para la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo.

En Colombia la final se podrá ver en vivo a través de Disney+.

Los técnicos ya confirmaron sus nóminas y la ciudad fue tomada por mareas de torcedores, unos 50.000 aficionados brasileños llegaron para ver al nuevo campeón.

Los voceros de Conmebol confirmaron que el partido se disputará 15 minutos más tarde, por lo que a las 4:15 de la tarde, hora de Colombia será el inicio del duelo por la final. Según mencionaron en la transmisión oficial por Espn la razón del retraso es por temas de colapso en las vías, lo que hizo que los equipos no pudieran llegar a tiempo al estadio.

En Flamengo, el colombiano Jorge Carrascal será titular, en busca del título.

