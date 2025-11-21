“Desde el miércoles estaré firmando como rector de la U Nacional”: José Ismael Peña

Tras más de un año de disputas jurídicas, recusaciones, decisiones cruzadas y dos rectorías enfrentadas, la batalla por la dirección de la Universidad Nacional parece haber llegado a un punto final. La Sección Quinta del Consejo de Estado anuló la designación de Leopoldo Múnera y confirmó el nombramiento de José Ismael Peña, cerrando el capítulo judicial más largo que ha vivido la institución en décadas.
Sin embargo, aunque el fallo despeja la incertidumbre formal sobre quién debe ocupar la rectoría, deja abiertas múltiples preguntas sobre la gobernabilidad interna, la estabilidad del Consejo Superior Universitario y el clima político que enfrentará la universidad pública más grande del país.