Implicado en caso Jaime Moreno busca preacuerdo para reducir su condena

Según reveló Noticias Caracol, la defensa de Juan Carlos Suárez propone que el acusado acepte los cargos por homicidio agravado, lo que le permitiría acceder a una rebaja de hasta el 50% de la pena, siempre y cuando el acuerdo sea aprobado por un juez.

Actualmente, la condena por este delito podría oscilar entre 480 y 600 meses de prisión.

Suárez permanece en detención preventiva en un establecimiento carcelario desde el 12 de noviembre, luego de que la jueza 67 municipal de garantías concluyera que representaba un riesgo para la comunidad y que existían elementos suficientes para inferir su participación en los hechos.