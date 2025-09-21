Juan Carlos Uribe quedó en libertad, pero seguirá vinculado a la investigación sobre la muerte de su hermano

La investigación de la muerte del empresario Jorge Hernando Uribe sigue avanzando, pues en las últimas horas las autoridades tomaron una decisión sobre una de las personas presuntamente implicadas en el crimen.

Se trata de Juan Carlos Uribe Bejarano, hermano del fallecido que se ha desempeñado como modelo y relacionista público. En las últimas horas se conoció que luego de la audiencia del sábado donde el sospechoso no aceptó los cargos imputados por homicidio agravado y desaparición forzada agravada, fue dejado en libertad por un juez de conocimiento, sin embargo, seguirá vinculado al proceso penal.

El hombre había sido detenido el pasado jueves, 18 de septiembre por unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) por una presunta participación en la desaparición forzada y el asesinado del empresario de 74 años.

Sobre dicha decisión, la Fiscalía General de la Nación confirmó que la apelará, por lo que el caso se irá a una segunda instancia mientras continúa la investigación.

El crimen de Jorge Hernando Uribe ocurrió el pasado 6 de abril cuando desapareció en el barrio Santa Mónica en el norte de la ciudad de Cali. De acuerdo con las investigaciones, quien al parecer fue la última persona que lo vio con vida fue justamente su hermano, Juan Carlos.