Juan Martín Caicedo renuncia a la presidencia de la Cámara de la Infraestructura tras 20 años en el cargo

Después de dos décadas al frente del gremio, el exministro y exsenador Juan Martín Caicedo Ferrer dejará la presidencia de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI).

Su renuncia fue protocolizada ante la Junta Nacional del gremio, según confirmó el dirigente a través de un comunicado. Caicedo precisó que, aunque la decisión se formalizó este miércoles 29 de octubre, continuará en el cargo hasta febrero de 2026, cuando se realice la Asamblea Estatutaria de la CCI.

Antes de su salida oficial, presidirá el Congreso Nacional de la Infraestructura, que se llevará a cabo a finales de noviembre en Cartagena.

La oficina de prensa de la Cámara informó que Caicedo Ferrer se limitará a hacer pronunciamiento alguno por ahora, hasta su intervención oficial en el Congreso del gremio en Cartagena.

