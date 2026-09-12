Con 415 atletas, y liderados por Mariana Pajón, Colombia sale por podio en Juegos Suramericanos-2026

La consigna es clara: volver a ser protagonistas de primer orden en los Juegos Suramericanos, un nuevo evento rumbo a Los Ángeles-2028.

Por tal motivo, como sucedió en agosto pasado en otro certamen del ciclo olímpico, los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, en los que terminó en el segundo lugar, Colombia llegó a las nuevas justas en Santa Fe, Argentina, con varios de sus referentes y una nueva generación que ya ha dado señales de su talento en diferentes certámenes.

De cara a los Juegos Suramericanos, que inaugurarán este sábado su octava edición y se celebrarán hasta el 26 de septiembre, el elenco tricolor competirá con 415 representantes en 32 deportes, con la expectativa de sumar el mayor número de medallas y terminar entre los tres primeros lugares de la clasificación general.

Así lo expresó el presidente del Comité Olímpico Colombiano, el sucreño Ciro Solano, quien espera que el país pueda cumplir otra buena actuación, como sucedió en los Suramericanos de 2022 en Asunción, Paraguay, donde obtuvo el segundo puesto con 79 medallas de oro, 78 de plata y 98 de bronce.

En aquella edición, como ha sido la tradición, Brasil fue el vencedor, con 133 oros, 100 platas y 86 bronces, mientras que Argentina terminó tercera, con 58 medallas de oro, 65 de plata y 74 de bronce.

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Ciro recordó que lo hecho en los recientes Centroamericanos en la capital dominicana generó satisfacción, al superar el resultado conseguido en el certamen caribeño anterior, pero resaltó que “pensando en que el deporte colombiano puede ser más grande, el resultado pudo ser mejor, sobre todo de cara al futuro”.

Por tal motivo, para el campeonato en Argentina, siente que la armada tricolor está para grandes resultados, aunque se mostró cauto.

“Nosotros hemos venido trayendo una tradición en los Juegos y, a nivel suramericano, hemos sido segundos y hemos logrado estar cerca de Brasil, pero hay que reconocer que ellos son potencia mundial. Por eso, el objetivo es ser segundos en los Juegos”, dijo Ciro recientemente en charla con este diario.