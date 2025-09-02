Juez de Brasil que decidirá juicio a Bolsonaro dice que ignorará “presión” de EE. UU.

El Supremo Tribunal Federal de Brasil no cederá a las presiones externas cuando emita su veredicto en el juicio por golpismo al expresidente Jair Bolsonaro, dijo este martes uno de sus magistrados sancionado por Estados Unidos, en vísperas del final de este proceso histórico. La fiscalía acusa al líder ultraderechista, de 70 años, de haber liderado una “organización criminal armada” que conspiró para tratar de aferrarse al poder, tras su derrota frente al izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de 2022. Le puede interesar: Juez ordena prisión domiciliaria contra el expresidente de Brasil Jair Bolsonaro. El exmandatario debe conocer su sentencia el 12 de septiembre, junto a la de siete coacusados, entre ellos exministros y altos mandos militares. Bolsonaro, en arresto domiciliario desde el mes pasado, no estaba presente en la sala este martes en Brasilia y tampoco tiene previsto acudir al resto de las sesiones, según su defensa. El exmandatario “no está bien”, dijo su abogado Celso Vilardi a periodistas. Cuestión de “salud”, agregó, sin más detalles. El juez Alexandre de Moraes aseguró que Bolsonaro y sus aliados buscaron instalar una “dictadura”, al referirse a la asonada del 8 de enero de 2023 en Brasilia, que la fiscalía considera como un último intento de seguir en el poder.

“Lamentamos que en la historia republicana brasileña se haya intentado de nuevo un golpe de Estado (...) pretendiéndose la instalación de un estado de excepción y de una verdadera dictadura”, dijo De Moraes. El líder de la derecha brasileña clama su inocencia y se considera víctima de una “persecución política”, cuando falta poco más de un año para las presidenciales. Su juicio abrió una crisis sin precedentes entre Brasil y Estados Unidos.

Invocando una “caza de brujas” contra su aliado, el presidente estadounidense Donald Trump impuso el 6 de agosto aranceles de 50% sobre una parte de las exportaciones brasileñas. El supremo ignorará “presiones internas o externas” al dictar su sentencia en el caso, dijo De Moraes, sancionado por Estados Unidos como represalia por el proceso al expresidente. El tribunal será “absolutamente inflexible en la defensa de la soberanía nacional”, agregó.

Un proceso judicial inédito en Brasil

Es la primera vez que un ex jefe de Estado brasileño enfrenta acusaciones de este tipo: un evento histórico 40 años después del fin de la dictadura militar (1964-1985), cuyos responsables nunca fueron juzgados. En Brasilia se reforzó la presencia policial en la plaza de los Tres Poderes, donde se encuentran el palacio presidencial, el Parlamento y la corte suprema.

Fue ahí donde el 8 de enero de 2023 miles de bolsonaristas vandalizaron los centros del poder público mientras exigían una intervención militar para destituir a Lula, recién investido. Bolsonaro está acusado por la fiscalía de haber sido el instigador de estos disturbios. Según la acusación, el proyecto golpista también incluía un decreto de estado de sitio y un plan para asesinar a Lula, a su vicepresidente electo Geraldo Alckmin y a De Moraes.

Los argumentos de la Fiscalía contra Bolsonaro

“Para que una tentativa se consolide, no es indispensable que se haya firmado una orden por parte del presidente de la República”, dijo el fiscal Paulo Gonet, durante la sesión. Tampoco “es necesario un esfuerzo intelectual extraordinario para reconocer que cuando el presidente convoca a la cúpula militar para presentar el documento de formalización del golpe, el proceso criminal ya está en curso”, sostuvo. Tras la intervención del fiscal, será el turno de la defensa de los acusados. De Moraes y cuatro de sus colegas votarán posteriormente para alcanzar un veredicto.

El expresidente, ya inhabilitado políticamente hasta 2030, está acusado de intentar dar un golpe de Estado y tratar de abolir violentamente el Estado democrático de derecho. Enfrenta hasta 43 años de prisión. En caso de condena, podrá apelar.

Advierten un juicio con “vicios”