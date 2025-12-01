Wilson Arias tiene que retirar y rectificar mensajes en lo que atacó a Pacientes Colombia

Al senador Wilson Arias (Pacto Histórico) le tocará rectificar los señalamientos que hizo en octubre pasado contra la organización Pacientes Colombia y su vocero, Denis Silva. El congresista publicó mensajes e hizo discursos en los que dijo que ese grupo tenía intereses en el sistema de salud y hasta publicó datos de propiedades que están a nombre de Silva. Todo esto llegó a los tribunales.
En ese sentido, el juez primero civil de Bogotá amparó el derecho fundamental al buen nombre del vocero de la organización, tras una acción de tutela que él interpuso contra el congresista. Así mismo, le ordenó retirar los mensajes en texto y en video en los que señaló que “no tengo miedo a los mercaderes de la vida; queremos acabar con su negocio de la muerte” y que “venceremos a los mercaderes de la vida, la muerte no debe ser más la ganancia de otros”.
De igual manera, la orden del juzgado incluyó que publicara en su cuenta de X (antiguo Twitter) una rectificación y la garantía de los derechos fundamental afectados a Denis Silva, en el que debe precisar “las excusas concretas para no afectar su honra y buen nombre”, así como rectificar, corregir y retirar los mensajes mencionados.