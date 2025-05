Duro choque entre la Fiscalía y el abogado Jaime Granados durante interrogatorio al expresidente Uribe

En el segundo día de declaración del expresidente Álvaro Uribe, en el juicio por soborno a testigos y fraude procesal, la Fiscalía interrumpió en varias ocasiones el interrogatorio de la defensa. Para la delegada del ente acusador, algunas de las preguntas eran repetitivas, entre otras objeciones.

La situación provocó un breve choque entre Jaime Granados, defensor de Uribe, y la delegada de la parte acusadora.

—Granados: “Expresidente, ¿cuándo tuvo conocimiento acerca del traslado de la señora exfiscal Hilda Niño del Buen Pastor a un sitio ordenado por la autoridad judicial competente?”

—Fiscal: “Señoría, eso ya lo contestó.”

—Granados: “No, no, esa pregunta no la había formulado, hasta ahora la formulo, señoría. Ahora, si a la fiscal no le interesa escuchar al testigo, en este caso al acusado, a la defensa sí le interesa que lo escuche.”

—Fiscal: “Ni más faltaba, es mi rol como fiscal escuchar todos los testimonios. Entonces respete, doctor, que yo lo he respetado en todo momento. Objeción, su señoría, porque en las respuestas que ha dado el procesado ha manifestado que nunca ha tenido conocimiento, jamás tuvo conocimiento de ese traslado.”

—Granados: “Esa pregunta no la había formulado, por tanto, no podía contestar lo que le he formulado. Gracias, señoría.”

El cruce entre la defensa y la fiscal terminó con la intervención de la juez, quien rechazó la objeción y ordenó a Uribe responder la pregunta.

Nueve horas después de iniciada la segunda jornada de interrogatorio, la diligencia fue suspendida. A su salida de los juzgados, el expresidente atendió brevemente a la prensa.

Allí, afirmó que detrás de este proceso hay un complot en el que participaron supuestos aliados políticos de las Farc.

“Los aliados políticos de las Farc deben ser investigados (...) Aquí hay aliados políticos de las Farc”, declaró.