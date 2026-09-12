La condena a tres años de prisión (excarcelables) contra Juliana Guerrero es apenas una de las consecuencias que trajo lo que sería una “fábrica” de títulos exprés en la Fundación Universitaria San José. La joven aceptó los cargos por el delito de fraude procesal, tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía en el que reconoció que había falsificado títulos para poder aspirar al cargo de viceministra de las Juventudes en el Gobierno de Gustavo Petro. Aun con el golpe que significa esta condena para Petro, quien la apoyó incondicionalmente y hasta quiso desestimar el escándalo, Guerrero no es la única que intentó defraudar a la administración pública con diplomas de mentiras. Le puede interesar: Exsecretario general de la Fundación San José aceptó participación en entrega de títulos falsos a Juliana Guerrero. En su momento, la congresista Catherine Juvinao denunció un presunto “cartel de diplomas” en la San José y hasta identificó 24 funcionarios en 16 entidades con contratos que superan los $1.100 millones del erario. La alerta se centró en la obtención de títulos rápidos sin la presentación de las pruebas Saber Pro —requisito legal— o realizándolas apenas meses después de haberse graduado. Ante esto, el Ministerio de Educación aseguró que a la fecha hay una investigación administrativa sancionatoria en curso contra esa institución “sobre la cual se emitió un nuevo auto de pruebas el 20 de agosto”. La cartera agregó que continuará con las actuaciones en ese sentido.

Para explicar en qué consiste el proceso y el alcance que puede tener la investigación, EL COLOMBIANO habló con un abogado del caso. En cuanto al proceso y lo que puede derivarse del mismo, dijo que “el ministerio está adelantando, a partir de sus funciones de inspección y vigilancia, un proceso administrativo que todavía no ha llegado a una decisión. Ya se tomaron medidas preventivas frente a la San José, pero la investigación continúa”. Agregó que es incierto cuándo pueden conocerse las decisiones y cuáles serán sus consecuencias. “La cuestión ahora es cuándo va a salir esa decisión y cuál será su efecto. Dentro de los posibles efectos está remover a toda la junta, intervenir formalmente la institución, adoptar un plan de mejoramiento o incluso cerrarla”, aseguró.

A su vez, señaló que “dentro de las medidas que puede adoptar el Ministerio existen esas posibilidades. Hay varios escenarios después de la intervención administrativa”. Finalmente, con respecto a cómo se ponderan esos escenarios al momento de tomar una decisión, dijo que “depende de qué tantas faltas o qué tantos elementos encuentre el Ministerio durante la investigación”. Cabe recordar que de la Fundación Universitaria San José también fue condenado Luis Carlos Gutiérrez Martínez, quien se desempeñaba como secretario general y estuvo relacionado con la expedición de los títulos de Contaduría Pública y Tecnología en Gestión Contable y Tributaria que figuraban a nombre de la joven y que eran falsos. Los otros de la lista ‘exprés’ EL COLOMBIANO reveló en febrero de este año que hasta $20 millones podría estar costando la obtención de títulos irregulares en la San José a través de supuestos “gestores”, que contactan a los interesados mediante cadenas de referidos y chats de WhatsApp. Entre los casos señalados por la representante figura el de Héctor Julio García Orduz, analista de la DIAN al momento de la denuncia. Según la investigación, habría recibido cuatro títulos profesionales el mismo día, el 5 de julio de 2024, en Administración de Empresas, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y Marketing Internacional. “Es como si fuese un delito estudiar. Estos señalamientos buscan réditos políticos”, respondió.