Justicia francesa condenó al expresidente Nicolas Sarkozy a 5 años de prisión

La justicia francesa condenó este jueves a cinco años de prisión al expresidente conservador Nicolas Sarkozy en el caso de la presunta financiación ilegal de su campaña electoral de 2007 por Libia, y pidió su aplicación provisional.
La sentencia dictada por el tribunal de París no quedaría así suspendida si el exmandatario de 70 años la recurre. Dentro de un mes, la justicia debe informarle de la fecha de su entrada en prisión.
La condena por asociación ilícita se suma a otras dos precedentes por corrupción, tráfico de influencias y financiación ilegal de campaña en 2012, una de las cuales provocó la pérdida de la más alta distinción francesa, la Legión de Honor. Nunca entró en prisión.
