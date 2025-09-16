Karol G, la primera artista colombiana en ser cabeza de cartel del Festival Coachella

Coachella, considerado uno de los festivales de música más importantes del mundo, también contará con presentaciones de The Strokes, the XX, Interpole, Iggy Pop, Disclosure, Boys Noize, Armin van Buren, Rusowsky, Young Thug, Major Lazer, Clipse y más.

La colombiana Karol G repite presentación, pues ya se había estado en Coachella en 2022, pero esta vez hace historia al convertirse en la primera mujer latina en ser cabeza de cartel. Semejante hito sólo lo había conseguido Bad Bunny en 2023.

El Festival Coachella ya tiene fecha y nómina. Su edición 2026 se celebrará del 10 al 12 de abril y del 17 al 19 de abril en Indio, California, y el cartel estará encabezado por Justin Bieber, Sabrina Carpenter, Karol G y Anyma.

Sabrina Carpenter y Justin Bieber también han pasado por el festival en ediciones anteriores. Ella debutó el año pasado y presentó por primera vez en vivo su éxito Espresso. Bieber, por su parte, ha participado como artista invitado en cuatro ocasiones, pero esta participación el festival marca su regreso a la música, pues acaba de publicar dos discos nuevos Swag y Swag II, después de cuatro años sin lanzar trabajos de larga duración.

Para la colombiana este anuncio se suma a una seguidilla de presentaciones multitudinarias. El fin de semana que pasó cantó junto al tenor Andrea Bocelli en la Plaza de San Pedro, en Roma, como parte del evento Grace for the world, acto cultural de la tercera edición del Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana.

A principios de mes protagonizó el espectáculo de medio tiempo del partido fútbol americano entre Kansas City Chiefs y Los Angeles Chargers, en una jornada especial de la NFL en Brasil.

En cuanto a Coachella, las entradas para el festival ya están a la venta, con precios que oscilan entre 549 y 1.299 dólares, lo que en pesos colombianos serían poco más de 2 millones de pesos las más baratas y más de 5 millones las más caras.