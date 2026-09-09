¿No quiere soltar sus lujos? Kevin Thobías se habría negado a entregar su mansión y parte de sus superautos a la SAE

Avanza el proceso de extinción de dominio de Kevin Andrés Thobías, un reconocido influencer estadounidense nacido en Chicago en 1993, quien acumuló una gran fortuna presuntamente gracias a la venta de suplementos a través de su empresa, NutraGroup Holdings, que comercializaba por medio de la plataforma Amazon. Thobías también adquirió reconocimiento tras radicarse en Medellín, especialmente en el sector de El Poblado, donde tiene una gran mansión y lleva un estilo de vida lleno de lujos que suele mostrar a en sus redes sociales. Lea también: ¿Por qué el influencer Kevin Thobias sigue en su mansión en El Poblado? Esto responden Él ha ganado fama por tener una amplia colección de autos de alta gama, entre ellos el primer Bugatti Chiron, así como por ser la primera persona en traer al país la Cybertruck, el vehículo eléctrico de Tesla, cuya empresa es propiedad del magnate Elon Musk.

Pero no todo parece ser como lo pintan, pues la Fiscalía General de la Nación y la Sociedad de Activos Especiales (SAE) le hizo un proceso de extinción de dominio sobre varios de sus bienes, avaluados en 17.000 millones de pesos. Esto se relaciona con el hecho de que, en julio de 2025, fue capturado por autoridades federales de Estados Unidos y es requerido por un Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico por presuntas conductas relacionadas con fraude electrónico, conspiración para cometer fraude y lavado de activos. Entérese: Los lujosos bienes embargados al influencer de la Cybertruck en Medellín por 17.000 millones Los bienes serían un Tesla Cybertruck modelo 2024, un Chevrolet Corvette Stingray modelo 2023, una Mercedes-Benz AMG G 63 y un Polaris Slingshot, además de una casa, un apartamento y tres parqueaderos. La Fiscalía, en medio del allanamiento en el inmueble, encontró joyas, documentación de interés y dinero en efectivo en denominaciones de pesos colombianos y moneda extranjera.

Él es Kevin Andrés Thobías. FOTO: Tomada de Instagram @kevinthobias

Kevin Andrés publicó posteriormente en sus redes sociales que aún permanecía en su propiedad y disfrutaba de sus lujos. No obstante, el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, explicó que, debido a que el influencer reside en el inmueble, primero debía realizarse un proceso administrativo con la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

El conflicto con la SAE

Aquí entra el conflicto entre Thobías y la SAE, pues según conoció El Tiempo, cuando se pactó la entrega voluntaria de los inmuebles no afectados por la Fiscalía, se le habría dado un tiempo prudencial al creador de contenido para que cumpliera con su parte del trato.

Los carros de Kevin Andrés Thobías. FOTO: Tomada de Instagram @kevinthobias

El pasado jueves 3 de septiembre, la SAE regresó a la casa de Thobías y se encontró con la sorpresa de que él ya no quería cumplir con lo pactado. “El man les dijo a los funcionarios que no, que no va a entregar”, le dijo una fuente al medio citado. Ante la negativa, la fiscal del caso emitió una resolución de procedencia de la extinción de dominio, en la que dejó constancia de que el influencer no quiso entregar los otros bienes. Por consiguiente, dieron paso al debido proceso, que contempla una orden de desalojo para retirarlo de la propiedad. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas