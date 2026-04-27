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Video | ¡El Tren está intratable!: Kevin Viveros es el actual goleador del Brasileirao

Kevin Viveros sigue anotando goles en la Liga de Brasil. El domingo marcó por partida doble y es el único goleador del Brasileirao.

  • Kevin Viveros marcó ha marcado 71 goles en 214 partidos como futbolista profesional, promediando 0,33 tantos por partido. FOTO: GETTY
    Kevin Viveros marcó ha marcado 71 goles en 214 partidos como futbolista profesional, promediando 0,33 tantos por partido. FOTO: GETTY
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 29 minutos
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Kevin Viveros es el jugador del momento en el fútbol brasileño. El vallecaucano de 26 años lidera el ataque de Athletico Paranaense, marcando el 40% de los goles del club en las 13 fechas del Brasileirao.

El delantero anotó este domingo 26 de abril dos goles ante Vitoria. El segundo tanto llegó de forma agónica al minuto 92 del partido y desató la euforia en el Ligga Arena. El colombiano tuvo un juego especial, principalmente por su hijo, quien se encontraba hospitalizado al momento que Viveros participaba del encuentro. “Estamos felices con él, su hijo está hospitalizado y aun así lo dio todo en el terreno”, afirmó el entrenador de Paranense, Odair Hellman.

Con ese doblete, Kevin Viveros se ubicó en el primer lugar de la tabla de artilleros del fútbol brasileño con 8 goles en 10 grandes chances conseguidas, logrando un impresionante 90% de efectividad de cara al arco. Los goles y el buen juego han generado que Flamengo y algunos clubes de Europa se interesen en él.

“No hay necesidad de hablar con la directiva, todos pensamos de la misma manera, Kevin Viveros no se va a ir de aquí por el momento, no importa la cantidad de dinero que ofrezcan. Hoy, Viveros está con la cabeza en Paranaense, ama estar aquí y el club está feliz con él”, dijo Hellman ante los rumores de una posible salida de Kevin.

Hay que recordar que Athletico Paranaense no está compitiendo en torneos internacionales porque apenas volvió a la primera división de Brasil. El delantero tiene un gran mercado, razón por la que Atlético Nacional debe estar atento a lo que suceda con él, ya que el verde paisa conserva el 30% del pase del jugador.

El mejor momento de su carrera

El Paranaense es el noveno club en la carrera de Kevin. Apenas lleva allí poco más de 9 meses, tiempo en el que encontró su mejor versión. Su reciente paso por Nacional dejó para el registro 14 goles en 59 partidos, 4 de ellos en Copa Libertadores.

Solamente superó la barrera de los 10 goles en 3 clubes: Carabobo (Venezuela), Atlético Nacional y ahora en Paranaense. Actualmente, en el Furasao, “El Tren” suma 19 goles en 41 partidos, viviendo así el mejor momento de su carrera.

Lo más destacado del jugador, además de sus goles, es la potencia física que despliega en el terreno, algunos le llaman el “Lukaku colombiano”. El próximo partido de Viveros con Paranaense será el sábado 2 de mayo contra Grêmio a las 6:30 p.m., hora colombiana.

Lea también: James Rodríguez volverá a jugar este martes 28 de abril, el capitán de Colombia habla de cómo llegará al Mundial

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