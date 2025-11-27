La argentina que creó una startup y comenzó haciendo préstamos desde $50.000

De tanto ver durante su infancia el sufrimiento de sus padres al buscar financiamiento para su empresa, una pyme en Buenos Aires, Argentina, Marcela Bidart quedó con la inquietud por entender el motivo que impedía que personas “camelladoras”, como ellos, accedieran a un crédito para hacer crecer sus ideas de negocio.
Esta fue la semilla que le dio origen a Quipu, una empresa que se presenta a sí misma como aquella que sí le presta a la gente camelladora, sin necesitar historial crediticio y con requisitos flexibles. Esta es la historia de esta startup, invitada a ¿Qué me funcionó?
¿Cómo llegaste a la idea?
“Mi historia arranca en Argentina, donde nací y me crié. Mis padres tienen una pyme de cortinas, entonces crecí viendo las dificultades de tener un pequeño negocio en Latinoamérica. Sin embargo, decidí que no me dedicaría al negocio de la familia y estudié Ciencia Política (...) Entré a la organización Techo y me vinculé con el programa de microfinanzas. Allí entendí que los pequeños negocios, que por lo general existen en barrios populares o asentamientos informales, no tenían acceso a financiamiento y que era difícil generar riqueza desde esos espacios. Y así me obsesioné con el tema”
¿Y qué pasó luego?
“Me fui a hacer una maestría en Ciudades en MIT, en Boston (EE.UU.), gracias a una beca, y pensé que me iba a dedicar a políticas de ciudad, pero cuando llegué allá conocí cómo podíamos usar la tecnología para crear soluciones que rompieran los límites geográficos. En esas, conocí a la Fundación Santo Domingo de Barranquilla, les conté la idea de crear un marketplace en el que los negocios pudieran vender y darse a conocer en sus barrios. Me propusieron ir a Barranquilla y hacer una investigación para mi tesis de la maestría. Fui en 2018, trabajé con mujeres emprendedoras en barrios de interés social, y allí surgió la idea de Quipu”.