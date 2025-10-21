“Yo canto música tropical con acento cachaco”: Laura Maré, la nueva voz colombiana que se presentará en Medellín

Laura es Maré por el mar de Santa Marta, porque aunque no nació allí, sí lo lleva en su sangre y porque fue el primer escenario que la escuchó cantar, tímida, con su abuela como compañía y simplemente pensando que la música era un pasatiempo.
Desde niña compone, toca la guitarra y a la hora de escoger una carrera se fue por dos, el derecho y las ciencias políticas y de esas se graduó con orgullo y felicidad, “yo estudié esas carreras porque las amaba, porque en ese momento no había hecho el clic, de que de pronto, la música era el medio de este fin que tenía de trabajar por un mundo en el que nos sintiéramos más acompañados y bienvenidos”, contó en conversación con EL COLOMBIANO.
Laura es Maré, además, porque no quería que sus apellidos, tan reconocidos en el país, fueran su marca distintiva: Vargas Zabaraín. Sí, Laura es hija de los periodistas y presentadores Jorge Alfredo Vargas e Inés María Zabaraín y –aunque se parece mucho a ambos– ella quería forjar su carrera por sí misma.
Laura Maré se presentará en Medellín este sábado 25 de octubre en La Pascasia, con su guitarra, su voz y sus composiciones. Tiene un público que ya la sigue y sigue sus historias, esas que empezaron con lo que le contaban sus amigas y que ahora se trasladaron a sus vivencias personales.