¿Sí se lo quitaron? Influencer petrista Levy Rincón dice que UNP le regresó esquema de seguridad

En medio de las decisiones que se han tomado respecto a la Unidad Nacional de Protección (UNP) en la administración de Abelardo de la Espriella, una de ellas tiene que ver con la designación de los esquema de seguridad. El activista del petrismo, Levy Rincón, fue el último afectado por estas decisiones. El youtuber afirmó el sábado, 12 de septiembre, que había sido notificado por la UNP de que su esquema de seguridad le había sido retirado, esto al parecer por un estudio de riesgo ordenado por el nuevo gobierno. “La UNP acaba de notificarme que me suspenden el esquema de seguridad que cuenta con dos escoltas y una camioneta convencional. Me hicieron un estudio de riesgo express por orden del criminal Didier Blanco, quien es ahora el director de la Unidad Nacional de Protección”, publicó en su cuenta de X.

Sin embargo, en la noche del domingo, 13 de septiembre, el activista notificó a través de sus plataformas digitales que la decisión había cambiado. “Buenas noches, desde la UNP acaban de enviarme un correo ratificando mi esquema de seguridad debido al estudio de riesgo que se me realizó en el mes de Julio”, escribió Rincón.

Levy Rincón Herrán fue uno de los activistas digitales del gobierno de Gustavo Petro más activos en favor del expresidente. El creador de contenido contó con vitrina propia en la anterior administración accediendo a contratos firmados con el Sistema de Medios Públicos (RTVC) para amplificar el alcance de su programa en YouTube Notiparaco y dirigir Al Fondo a la Izquierda, el cual fue catalogado en su momento como un espacio de opinión política transmitido en medios públicos.

¿Quién debe tener un esquema de seguridad en Colombia?

De acuerdo con el Decreto 1066 de 2015, hay varios grupos poblacionales que tienen derecho a solicitar un esquema de seguridad. Entre esos están los líderes sociales, comunitarios, gremiales, campesinos y dirigentes étnicos o sindicales. Lea también: UNP retira esquemas de seguridad a Gabriela Muñoz, Juliana Guerrero y Beto Coral Por otro lado, la ley indica que los dirigentes de grupos y partidos políticos, especialmente los que hacen parte de colectividades declaradas en oposición, también hacen parte de quienes pueden solicitar esquema de la UNP.

En el grupo poblacional que atiende esta entidad también están altos funcionarios del Estado como ministros, directores de departamentos administrativos, congresistas, gobernadores y alcaldes. Los expresidentes y exvicepresidentes, servidores de la rama judicial y el personal de la fuerza pública también los acoge este decreto. Excombatientes que hicieron tránsito a la vida civil legal, víctimas de violaciones de derechos humanos, testigos claves de procesos penales y periodistas también deben ser protegidos por la UNP. Siga leyendo: Exclusivo | Fiscalía supo que grupo de escoltas de Miguel Uribe podían ser cómplices 46 días después del atentado Bloque de preguntas y respuestas: