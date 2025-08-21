Entes de control advierten baja ejecución en recursos en la implementación de la Ley de Víctimas

La Ley de Víctimas estableció en Colombia un marco jurídico para reconocer a las personas afectadas por el conflicto armado y garantizarles medidas de atención, asistencia, reparación integral y restitución de derechos.
A través de esta norma se crearon instrumentos como el Registro Único de Víctimas (RUV), la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas y la Unidad de Restitución de Tierras, además de mecanismos de participación ciudadana y de garantías de no repetición.
Catorce años después de su entrada en vigencia, la implementación de esta política ha sido baja, esto de acuerdo a la Defensoría del Pueblo, Procuraduría y Contraloría, que presentaron ante el Congreso informes en los que advierten retrasos y falta de ejecución en los recursos destinados a la reparación y atención de las víctimas del conflicto armado.
Sobre esto, la Comisión de Seguimiento a los Decretos Ley Étnicos señaló que los pueblos Indígenas, Negros, Afrocolombianos, Raizales, Palenqueros y Rrom han sido de los más afectados por la guerra, debido al debilitamiento de sus autoridades propias, el desarraigo de sus territorios y el deterioro de sus culturas.
Aunque entre 2016 y 2025 se destinaron más de $13 billones a la política de víctimas étnicas, los informes evidencian problemas en la gestión. En 2024, por ejemplo, quedaron sin ejecutar $1,5 billones; y según cálculos de la Comisión, se necesitarían cerca de $101,1 billones para cumplir las medidas previstas en el periodo 2025–2031.
Sin embargo, muchas entidades carecen de personal especializado en derechos étnicos y de sistemas de información que reflejen las realidades de cada pueblo, lo que dificulta la planeación y el seguimiento de las políticas; esto, de acuerdo a los informes presentado.