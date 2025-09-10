Estafaron a ‘La Liendra’ en las calles de Nueva York: “Me siento como un tonto”

Mauricio Gómez, más conocido en las redes sociales como ‘La Liendra’, aseguró haber sido víctima de estafa durante un viaje a Nueva York, Estados Unidos.

El influencer, quien recientemente participó en La Casa de los Famosos Colombia, había viajado a la ciudad norteamericana con la finalidad de hacer un documental por el atentado de las Torres Gemelas, que este 11 de septiembre se cumple 24 años de la tragedia.

En la visita, ‘La Liendra’ se vio en la obligación de comprar unos audífonos para facilitar su trabajo de grabación y edición, pero cometió el error de adquirir el artículo a un costo menor y sin sacarlo de la caja en presencia del vendedor ambulante, por lo que fue despojado de 130 dólares, que al cambio de este miércoles son más de 500.000 mil pesos colombianos.

“Me robaron, me tumbaron... me siento como un tonto. ¿Cómo me voy a dejar robar así? Pagué 130 dólares, como quinientos mil pesos colombianos, por un rollo de papel higiénico”, narró Mauricio a sus seguidores.

Y añadió que lo que más le asombró fue que él sentía que “había hecho el negocio de su vida”: “Usted sabe que uno de colombiano le gusta sentir que todo es un negociazo... y me pegan esa robada. Con razón el man no se dejaba grabar. Tengo una rabia, pero también una risa. Me siento como un idiota porque ese man ni siquiera hablaba español”.