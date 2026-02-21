Él es el hombre señalado del asesinato de paisa encontrada dentro de una nevera en Estados Unidos

El atroz asesinato de la paisa Lina María Guerra Echavarría, de 39 años, en Norfolk, Virginia (Estados Unidos), tiene a su pareja como el principal sospechoso del crimen. El hombre, que también es de origen colombiano, habría huido a Hong Kong una vez supo que la familia de la colombiana la buscaba. El cuerpo de la mujer fue hallado el 5 de febrero en avanzado estado de descomposición en la nevera de su propia casa tras casi 20 días del reporte de su desaparición, a mediados de enero. Desde ese momento, la familia de la mujer estuvo en contacto con su esposo, David Varela, quien, bajo una serie de engaños, les hizo creer que la mujer estaba detenida por un presunto robo a un establecimiento comercial. Lea aquí: Acusan al Personero de Jardín de abuso sexual; ya había golpeado a una mujer Pero el hombre, al darse cuenta de que la familia de su esposa ordenó una búsqueda dentro de su propia casa, huyó del lugar el mismo día del cateo. Esa reacción, de entrada, lo hizo perfilarse como el principal sospechoso del crimen y las autoridades, cuando encontraron el cadáver en el congelador, lo acusaron de ocultar el cadáver para evitar ser detectado y acusado de asesinato en primer grado.

En el momento de la inspección al apartamento de la pareja, ubicado en el edificio Icon, en East Main Street, en Norfolk, las autoridades también encontraron el celular de la víctima y un vehículo Tesla que sería de Varela, objetos que fueron incluidos como evidencia en el caso. Del sospechoso se sabe que también es de origen colombiano y, según información del Naval Criminal Investigative Service (NCIS), se desempeñaba como reservista en servicio activo de la Marina de Estados Unidos. Siga leyendo: Caso de presunto acoso sexual a dos mujeres tiene contra la pared a clínica de Medellín De hecho, los agentes contactaron al supervisor de Varela y este aseguró que no tenía información sobre él. Una investigación del NCIS junto con el Federal Bureau of Investigation (FBI) y la agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) determinó que Varela tomó un vuelo hacia Hong Kong el mismo día del cateo a su casa, el 5 de febrero.