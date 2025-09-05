“Sin empresas con un claro propósito no hay país”: Lina Vélez, presidenta de la Cámara de Comercio de Medellín

La ética empresarial ya no solo es una idea sobre el papel o una estrategia para mostrar la mejor cara del sector privado; en cambio, se convirtió en un indispensable en el mundo de los negocios. Por ejemplo, según Nielsen, el 66% de los consumidores –dos de cada tres– están dispuestos a pagar más productos y servicios de compañías socialmente responsables.
Por su parte, MSCI apunta a que las empresas con un alto desempeño en criterios ASG (ambiental, social y gobernanza) alcanzaron un rendimiento financiero 25% mayor en un lapso de cinco años.
Cifras que confirman que más que una tendencia, estas prácticas son el ahora. En ese sentido, este viernes la Cámara de Comercio de Medellín adelanta el foro La ética empresarial: compromiso con la sociedad, donde académicos, como Mauricio García Villegas, empresarios y líderes como Carlos Raúl Yepes y Andrés Aguirre dialogan sobre este propósito superior en las compañías.
A propósito de estos retos, EL COLOMBIANO habló con Lina Vélez, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Medellín, quien se refirió a los avances de las organizaciones antioqueñas en ética empresarial y los retos para que las pequeñas y medianas empresas (pymes) también se sumen a este ecosistema.