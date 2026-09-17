Messi alcanzó los 100 goles con Inter Miami y conquistó la Campeones Cup

Con su centésimo gol y una nueva asistencia, Lionel Messi llevó al Inter Miami a vencer el miércoles en la noche 2-0 a Cruz Azul y ganar su primera Campeones Cup, el duelo anual entre los monarcas de las ligas norteamericana (MLS) y mexicana.
Messi llegó a 100 tantos con la camiseta del Inter Miami en este exitoso debut de su compatriota Cristian “Kily” González en el banco de las Garzas.
El astro argentino abrió el marcador en el minuto 24 de forma inesperada, con un potente cabezazo, y en el 81’ lanzó el córner con el que el brasileño Casemiro sentenció el triunfo en el Nu Stadium de Miami.
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