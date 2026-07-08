¿La Fifa favorece a Argentina? Las acciones que alimentan el reclamo de aficionados y dirigentes del fútbol

La clasificación de Argentina a los cuartos de final del Mundial de Norteamérica desató una polémica, en la que se acusa a la organización del Mundial y la Fifa de favorecer a los campeones del mundo. Los señalamientos arrancaron por parte de los jugadores y el técnico de Egipto tras la derrota 3-2 en el tiempo reglamentario y luego de empezar como ganadores parciales del juego 2-0. El entrenador Hossam Hassan y los jugadores Mostafa Zico y Mohamed Salab fueron contundentes con sus declaraciones. También le puede interesar: Esto significa el polémico gesto que hizo el entrenador de Egipto, tras denunciar que Argentina presionó al árbitro en el partido Además, Hassan, antes de finalizar el partido, le hizo la señal antirracismo al árbitro francés François Letexier, quien no le prestó atención y omitió la queja del entrenador. En la zona mixta, el entrenador afirmó: “Diré lo que pienso sin importar las consecuencias: este fue claramente un partido amañado y todo el mundo lo vio. Y anexo, voy a decir algo más: si tanto quieren que Argentina gane, ¿por qué llaman a todos a venir y participar?”.

Luego en la rueda de prensa el técnico sostuvo que “el resultado se vio influido por factores internos en el terreno de juego y durante el partido y por factores externos previos al encuentro, parecía que había presión por parte de Argentina sobre el árbitro, generando este desenlace”. Egipto reclamó la anulación de un gol de Mostafa Zico (era el segundo parcial), una falta en el área sobre Momahed Salah que no sancionaron y de allí nació la acción de un gol para Argentina, además de dejar de mostrar amarillas y tarjeta roja en acciones de juego en las que los futbolistas egipcios recibieron faltas por parte de los argentinos.

En su intervención, Hassan argumentó que la derrota fue una injusticia por todo lo que pasó en el juego; también manifestó que no hay juego limpio y que es evidente que la Fifa y el Mundial no son imparciales y están favoreciendo a la selección sudamericana. “Fuimos superiores a los campeones del mundo en muchos aspectos, pero hubo influencia de factores externos en el resultado”, resaltó el entrenador de Egipto.

Mostafa Zico, por su parte, fue más contundente, en las declaraciones dadas al final del partido, mencionó “hay que felicitar a Argentina por ganar la copa mundo”. En su intervención Zico también mencionó que “es una injusticia lo que ha pasado, es evidente y claro, el árbitro ha arruinado el esfuerzo de todo un país, este campeonato está amañado desde el inicio, por eso hay que felicitar a Argentina por ganar la Copa Mundo”. El anotador de los dos tantos de Egipto y una acción más que le anularon, se mostró inconforme por el resultado y las decisiones que tomaron el árbitro y el VAR del partido. Vea además: Los memes no perdonan a Argentina: así reaccionaron las redes tras remontada contra Egipto Mohamed Salah, máximo referente de Egipto también se pronunció y afirmó que “la gente dirá que Argentina mostró la mentalidad de campeones. Bien. Pero dime esto: ¿en qué momento exacto Egipto recibió la misma protección de los árbitros?”. También anexó: “Marcamos un segundo gol. El estadio explotó. El mundo lo vio. Y de repente el VAR se convirtió en un arqueólogo, excavando entre las ruinas de la historia del fútbol para encontrar una falta de otra vida”. Finalmente, expresó que “es gracioso que pudieran rebobinar el partido cinco minutos para anular nuestro gol, pero cuando me derribaron en el área, todos de pronto olvidaron dónde estaba el botón de repetición. Eso es lo que duele. No la derrota. No Argentina”.

Elevaron queja ante FIFA por lo sucedido en el duelo ante Argentina

También hay que mencionar que la Federación Egipcia de Fútbol envió una queja formal a Fifa por lo que pasó en el partido ante Argentina, los errores arbitrales y del VAR que influyeron en el resultado. A través de su presidente Hany About Rida, la Federación pidió a la FIFA que se abra una investigación sobre Letexier “tras los errores de arbitraje flagrantes cometidos por el equipo de arbitraje ya la aplicación de un doble rasero, lo que llevó a la derrota de la selección egipcia”, indicó la institución en un comunicado. Amplíe la noticia: Egipto pide excluir al árbitro del polémico duelo ante Argentina El dirigente pidió que el árbitro central, sus asistentes y los árbitros del VAR no dirijan más encuentros en el Mundial “luego de una investigación sobre esos errores y la confirmación de un acto de discriminación hacia Egipto”. Lamenta en especial “el obstinado rechazo” del árbitro central a “revisar ciertas acciones”, que en opinión del patrón del fútbol egipcio habrían debido traducirse en “un gol válido y un penal” para los Faraones.

Otras decisiones que han favorecido a Argentina y a Lionel Messi en el Mundial

En el juego del debut en el Mundial de Norteamérica para Argentina también dejó reclamos y declaraciones del rival por favorecimiento a los dirigidos por Lionel Scaloni. En el duelo ante Argelia se presentaron dos acciones que fueron reclamadas, pero que no tuvieron eco entre el árbitro y el VAR, puntualmente dos jugadas en las que Lionel Messi cometió una falta que podría ser castigada con una tarjeta roja, pero que no pasó. La acción de Messi fue una falta con los tacos en la pantorrilla de Aïssa Mandi, pero el árbitro Szymon Marciniak no mostró tarjeta y el VAR tampoco recomendó una revisión. También le puede interesar: Mundial de alta tensión: así se jugarán los cuartos de final de Norteamérica La otra acción fue un supuesto codazo de Alexis Mac Allister que tampoco se sancionó ni se revisó por parte del VAR. Luego, en la segunda fecha, el primer gol de Messi ante Austria se dio tras una falta de Mac Allister, quien chocó con Xaver Schlager, lo que le permitió recuperar la pelota y generar la acción que terminó en gol, y a pesar del reclamo, no se revisó la jugada y se validó el gol. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Contra Cabo Verde, partido en el que Argentina sufrió bastante, antes del gol de Nicolás Tagliafico se dio una falta al momento de la disputa del balón y, aunque su rival, Sidny Lopes Cabral, quedó en el suelo, no se revisó la acción y el gol de Argentina fue validado.

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