Llevar el carro al mecánico para repararlo se encareció 10,34% anual en Colombia

Ir al mecánico se encareció en Colombia. Los precios de los servicios de mantenimiento y reparación de vehículos se han encarecido en el último año a corte de julio de 2026. La variación anual llegó a 10,34%, prácticamente el doble del 5,42% registrado en el mismo mes de 2025. El incremento también estuvo por encima de la inflación general del país. En julio, el IPC registró una variación anual de 6,03%, es decir, más de cuatro puntos porcentuales por debajo de la registrada por los servicios de taller. Entérese: Inflación recibe con freno al nuevo gobierno: 6,03% en julio El comportamiento muestra una aceleración en los costos asociados al mantenimiento y reparación de vehículos, aunque no todas las categorías relacionadas con el mercado automotor tuvieron aumentos.

Lo que no está caro

Mientras los servicios de mantenimiento registraron un incremento de dos dígitos, algunas categorías de repuestos presentaron variaciones negativas. Consulte: Colombia se prepara para vender 239.000 carros nuevos en 2025, ¿cómo lo logrará? Las otras piezas de repuesto para vehículos registraron una variación anual de -0,57% en julio de 2026. En el caso de las llantas, neumáticos y rines, la reducción anual fue de 2,53%. El comportamiento evidencia diferencias dentro de la cadena de posventa automotriz, con aumentos en determinados servicios y reducciones en algunos productos utilizados para el mantenimiento de los vehículos.

Latonería, pintura y autopartes

Los precios de otros productos y servicios relacionados con el cuidado de los automóviles también presentaron comportamientos diferentes durante el periodo analizado. Los servicios de latonería y pintura registraron una variación anual de 5,07%, mientras que los productos para limpieza y conservación de los vehículos aumentaron 4,83%. Por su parte, la compra y cambio de aceite tuvo una variación anual de 4,19%. Esta categoría, además, registró el mayor incremento mensual en julio, con un aumento de 0,80% frente a junio de 2026. La división de piezas, partes y servicios complementarios analizada en el informe registró una variación anual de precios de 5,92% en julio de 2026, frente al 3,62% observado en julio de 2025. Aunque este resultado permaneció ligeramente por debajo del IPC general, también mostró una aceleración frente al comportamiento registrado un año antes.

Algunas autopartes tuvieron reducciones de precios durante julio, en contraste con el aumento registrado por los servicios de taller. FOTO EL COLOMBIANO

Para Carlos Andrés Pineda Osorio, presidente de Asopartes, el comportamiento de los precios demuestra la importancia de planificar el mantenimiento de los vehículos y priorizar las revisiones preventivas. “El mantenimiento de un vehículo es una inversión directamente relacionada con su seguridad y vida útil. El comportamiento de los precios refuerza la importancia de planificar las revisiones, privilegiar el mantenimiento preventivo y acudir a talleres formales y repuestos de calidad”, afirmó. Consulte: Colombia se prepara para vender 239.000 carros nuevos en 2025, ¿cómo lo logrará? El dirigente gremial agregó que aplazar una reparación necesaria puede terminar representando mayores costos y aumentar los riesgos en las vías.

¿Qué recomienda Asopartes ante el aumento de los precios?

Para Asopartes, las cifras permiten identificar comportamientos distintos dentro de la cadena de posventa automotriz. Mientras algunas categorías de repuestos disminuyeron de precio, determinados servicios vinculados con el mantenimiento registraron incrementos superiores. El gremio considera fundamental continuar promoviendo la formalización y profesionalización de los talleres y establecimientos del aftermarket, así como el acceso a repuestos que cumplan estándares de calidad. Asopartes señaló que contar con una cadena formal y competitiva contribuye a generar confianza entre los consumidores y a garantizar intervenciones adecuadas sobre los vehículos. El gremio también hizo una precisión sobre la lectura de las cifras: los resultados corresponden exclusivamente al comportamiento de los precios. Por lo tanto, no representan cambios en las cantidades comercializadas, el número de servicios realizados ni las ventas del sector. Le puede gustar: Así es el plan para que en Colombia se ensamblen carros eléctricos; gremios tienen reparos Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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