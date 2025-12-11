Estos son los creadores de contenido más influyentes de Colombia, según la revista Forbes

Treinta creadores de contenido colombianos han sido catalogados como los más influyentes en la región, esto debido a su reconocimiento que han logrado tanto en el mundo de las redes sociales como fuera de ella.
El listado lo publicó la revista Forbes Colombia, quien a través de su segunda edición del Top Creators realizó una lista de los influencers colombianos más consolidados en Latinoamérica.
Lea también: Dulce Nicole, la niña que recicla con su madre en Medellín y que fue elegida embajadora Nike Eco League en la Copa Malala’s
Este medio elaboró la lista teniendo en cuenta los datos de la plataforma RealFluencers que es la que analiza el número de seguidores y las tasas de interacción como reacciones, comentarios y el compartir contenido.
Junto a estas cifras, se revisó los creadores que adicional al material subido en redes sociales construyen una marca o han consolidado un emprendimiento, además de hacer colaboraciones y acuerdos con otras marcas.