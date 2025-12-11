x

Estos son los creadores de contenido más influyentes de Colombia, según la revista Forbes

La revista destacó a creadores de contenido colombianos que se han sabido consolidad dentro y fuera de las redes sociales en Latinoamérica. Conozca el listado.

  Tulio Zuloaga, Marcela García y Alejandro Riaño figuran en la lista de creadores colombianos más influyentes en Latinoamérica. Fotos: Andrés Camilo Suárez Echeverry, @marcelagarciacp y Colprensa
    Tulio Zuloaga, Marcela García y Alejandro Riaño figuran en la lista de creadores colombianos más influyentes en Latinoamérica. Fotos: Andrés Camilo Suárez Echeverry, @marcelagarciacp y Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 33 minutos
Treinta creadores de contenido colombianos han sido catalogados como los más influyentes en la región, esto debido a su reconocimiento que han logrado tanto en el mundo de las redes sociales como fuera de ella.

El listado lo publicó la revista Forbes Colombia, quien a través de su segunda edición del Top Creators realizó una lista de los influencers colombianos más consolidados en Latinoamérica.

Lea también: Dulce Nicole, la niña que recicla con su madre en Medellín y que fue elegida embajadora Nike Eco League en la Copa Malala’s

Este medio elaboró la lista teniendo en cuenta los datos de la plataforma RealFluencers que es la que analiza el número de seguidores y las tasas de interacción como reacciones, comentarios y el compartir contenido.

Junto a estas cifras, se revisó los creadores que adicional al material subido en redes sociales construyen una marca o han consolidado un emprendimiento, además de hacer colaboraciones y acuerdos con otras marcas.

¿Quiénes son los creadores de contenido colombianos más influyentes?

En una industria que está cerrando el 2025 con cifras superiores a los 600.000 millones de pesos y que ha crecido gracias a la profesionalización del sector y las diversas fuentes de monetización y la diversidad de formatos, la revista destacó a 30 influenciadores.

Uno de los destacados es Tulio Zuloaga, conocido en redes como Tulio Recomienda. Para la revista, el foodie de Colombia es una muestra de cómo se traslada la influencia de las redes a los negocios reales con eventos como el Burger Master que permitió que los restaurantes alcanzaran ventas de 80.000 millones de pesos.

Otra personalidad destacada es Marcela García, quien con la apertura de su centro de experiencia para productos del cabello en Bogotá movilizó a una importante cantidad de personas.

La revista también reconoció a personalidades que han alcanzado un reconocimiento en otros medios y que al trasladarse a las redes sociales han sabido aprovechar ese factor para expandir sus negocios. En este grupo caben creadores como Lina Tejeiro, Laura Tobón, Daniela Álvarez y Alejandro Riaño con su personaje de Juanpis González.

Una de las innovaciones dentro de la creación de contenido ha sido la de quienes desde el campo le apuestan a mostrar su cotidianidad para construir una comunidad digital. Evidencia de esto son Carlos Díaz (La granja del Borrego) y Julián Pinilla (El chico de la ruana) quienes no solo le han dado un nuevo sentido a trabajar en el campo, sino que además con el posicionamiento de sus productos aprovechan para hacer labores filántropas como instalar filtros de agua en Ecuador o ayudar a venteros ambulantes.

Sofía Castro, Tatiana Franko, Ami Rodríguez, Mario Ruiz, Alejandro Escallón (Bogotá Eats), Cristhian Caína y Erwin García (Los de Ñam), Juan David Morales (JuanDa), Natalia Segura (La Segura), Daniela Calle y María José Garzón (Calle y Poché), Felipe Saruma, Luisa Fernanda Cataño (Luisa Fernanda W) y Los Chicaneros son otros creadores que también fueron reconocidos por la revista, quien aclaró que se trata de una lista y no de un ranking.

Siga leyendo: Del like al voto: así se mueven los partidos con influencers al Congreso

Utilidad para la vida