Lucas Murillo, el niño que pidió un trasplante al presidente, será trasladado en avión ambulancia a Bucaramanga

Una buena noticia deja el caso de Lucas Francesco Murillo, el niño de 7 años que se hizo viral tras pedir ayuda al presidente Abelardo De la Espriella: será trasladado el día de mañana, lunes 31 de septiembre, alrededor de las 11:00 de la mañana, en un avión ambulancia de la Fundación Cardiovascular, debido a su estado de salud. La decisión fue confirmada por Víctor Raúl Castillo, presidente de la Fundación Cardiovascular, quien explicó que el traslado medicalizado busca reducir los riesgos durante el viaje, debido a la condición de Lucas y a la cianosis que se observa en el video con el que el menor pidió ayuda al presidente. En contexto: Lucas Francesco, el niño que pidió un trasplante de corazón al presidente: “si no me lo hacen, pronto me puedo morir”

“Nos da mucho miedo que transportarlo con esas cianosis tan profundas que le vemos en el video (...) se pueda descompensar en el vuelo comercial”, explicó Castillo. Por esa razón, la institución decidió enviar su propio avión ambulancia, acompañado por médicos de cuidado intensivo y especialistas.

Familia de Lucas celebra traslado a Bucaramanga y apoyo del presidente

La familia de Lucas recibió la noticia con alivio. Raquel García, tía del niño, en entrevista con EL COLOMBIANO contó que el gerente de la Fundación Cardiovascular se comunicó con su hermana Andrea García para coordinar el traslado y que, a diferencia de los viajes anteriores, esta vez Lucas será hospitalizado directamente. “Estamos súper contentos, sorprendidos de la misericordia de Dios, de la providencia que se ha desparramado con nuestra familia”, dijo Raquel. El traslado inicialmente estaba previsto en una avioneta, pero la familia explicó que en un viaje anterior Lucas se descompensó durante el vuelo. Por eso, la Cardiovascular decidió enviarlo en una ambulancia aérea propia, con personal médico, y posteriormente será llevado por tierra en otra ambulancia hasta la institución. Le puede interesar: La ONU exige un diseño seguro en redes sociales para niños tras la sanción histórica a Meta por adicción a menores Los viajes de Lucas a Bucaramanga se hacían mediante citas programadas y su madre permanecía con él en un hotel durante varios días para acudir la Fundación Cardiovascular. En esta ocasión, el procedimiento será diferente, pues Lucas será hospitalizado desde su llegada para iniciar los exámenes y la evaluación de su estado de salud. El presidente Abelardo De la Espriella y la primera dama se comunicaron con la familia durante horas de la mañana de este domingo, 30 de agosto, por medio de una llamada. EL COLOMBIANO conoció en exclusiva el video que registró el momento:

Evaluación médica de Lucas definirá su tratamiento

El traslado será el primer paso para determinar el tratamiento que seguirá Lucas. Castillo explicó que será hospitalizado en Bucaramanga y sometido a diferentes exámenes para conocer su condición: “Lo vamos a hospitalizar para hacerle todos los exámenes pertinentes, cateterismos, ecos y todo lo necesario para poder hacer una evaluación inicial”, señaló. Uno de los puntos que deberá definir el equipo médico es el procedimiento que seguirá Lucas. Entre las posibilidades está realizar una cirugía de Fontán o avanzar hacia un trasplante cardíaco: “Si la conducta es seguir con una cirugía de Fontán, como lo expliqué anteriormente, o hacerle un trasplante cardíaco”, explicó Castillo.

La institución analizará el caso con un equipo integrado por cirujanos, hemodinamistas, cardiólogos y electrofisiólogos, entre otros especialistas, para posteriormente plantear a los padres cuál es la alternativa indicada. Castillo también explicó que Lucas presenta cianosis y un grado moderado de hipertensión pulmonar. Según señaló, también se habrían desarrollado múltiples colaterales sistémico-pulmonares, una situación que, de acuerdo con su explicación, puede empeorar su condición. Lea también: Vacuna contra cáncer de piel sería una realidad: laboratorios Moderna y Merck anuncian resultados positivos

Fundación Cardiovascular y su experiencia con trasplantes de corazón en niños

La Fundación Cardiovascular atiende pacientes con condiciones cardíacas. Castillo aseguró que en los últimos 20 años la institución ha realizado más de 300 trasplantes de corazón y que también tiene experiencia con pacientes pediátricos. Según explicó, han realizado más de 60 trasplantes de corazón en niños: “De las pocas instituciones de América Latina que hacemos trasplante de corazón en niños”, afirmó el presidente de la Fundación Cardiovascular. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Por ahora, Lucas será trasladado de Cúcuta a Bucaramanga para conocer con mayor precisión el estado de su corazón. Siga leyendo: Ofrecen $50 millones por información que permita ubicar a Michelle Dayana, la niña desaparecida en Buriticá Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuándo y desde dónde será trasladado Lucas a Bucaramanga? El traslado está previsto para este lunes 1 de septiembre, alrededor de las 11:00 de la mañana, desde Cúcuta hasta Bucaramanga. ¿Qué tratamiento están evaluando para Lucas Murillo? Los médicos evaluarán dos posibilidades principales: continuar con una cirugía de Fontán o determinar si el tratamiento indicado es un trasplante de corazón. La decisión dependerá de los resultados de la valoración médica.

¿Cuándo y desde dónde será trasladado Lucas a Bucaramanga? El traslado está previsto para este lunes 1 de septiembre, alrededor de las 11:00 de la mañana, desde Cúcuta hasta Bucaramanga. ¿Qué tratamiento están evaluando para Lucas Murillo? Los médicos evaluarán dos posibilidades principales: continuar con una cirugía de Fontán o determinar si el tratamiento indicado es un trasplante de corazón. La decisión dependerá de los resultados de la valoración médica.