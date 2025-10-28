¿Qué hay detrás de la salida de Luis Eduardo Llinás de la UIAF y de la Dian?

En los pasillos de la Casa de Nariño se dice que acabó de salir del Gobierno un personaje de bajo perfil, pero que dejó varios rumores y explicaciones por dar. Algunas de ellas tendrá que brindarlas a entes de control.
Se trata de Luis Eduardo Llinás, quien gozaba de dos puestos de alta gerencia bajo el mandato de Gustavo Petro: director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y también de la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero).
Parecía un hombre de confianza del jefe de Estado, pero al parecer, como ya ha pasado con anteriores funcionarios, los términos entre Petro y Llinás no terminaron del todo bien.
El argumento de algunos apunta a que la salida del exdirector de la Dian obedece más a que no pudo mejorar el recaudo en la entidad, pero esto no es algo nuevo; bajo su dirección se venía aumentando ese desfase desde meses atrás. A tal punto que una investigación del Banco de Bogotá proyecta que ese faltante sería de $8 billones frente al objetivo plasmado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo.