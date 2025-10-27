Proyectan un desfase de $8 billones en el recaudo tributario de 2025

El recaudo tributario entre enero y septiembre de 2025 alcanzó cerca de $211,9 billones, cifra que se ubica $4,9 billones por debajo de la meta de $216,8 billones establecida en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) por el Ministerio de Hacienda.
Hay que recordar que el director de la Dian, Luis Eduardo Llinás, presentó su renuncia el 24 de octubre de 2025, tras solicitud directa del presidente Gustavo Petro. La decisión se tomó luego de que Llinás no lograra cumplir las metas de recaudo tributario establecidas para el año.
Según cuentas del Banco de Bogotá, el desfase total del año podría llegar a $8 billones, lo que refleja la dificultad del Gobierno para cumplir con sus objetivos de ingresos en medio de un entorno económico retador.
De acuerdo con las estimaciones, el recaudo total para 2025 estaría entre $271 y $273 billones. Eso lo ubica hasta $10 billones por debajo de los $281 billones proyectados por el Ministerio de Hacienda.