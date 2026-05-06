“Demostramos qué tipo de equipo somos”: Luis Enrique sacó pecho tras paso a segunda final consecutiva de Champions con el PSG

“Ahora lo que toca es disfrutar de este momento, después de un partido de altísimo nivel”, aseguró el entrenador del PSG, Luis Enrique, luego de la clasificación de su equipo a la final de la Liga de Campeones por segunda temporada consecutiva. El PSG empató 1-1 en Múnich ante el Bayern, al que había derrotado 5-4 en un vibrante choque de ida la semana pasada en el Parque de los Príncipes de París en un encuentro que, para muchos, fue el mejor de la historia en el torneo de clubes más importante del mundo.

“Hemos demostrado qué tipo de equipo somos. Es increíble llegar a la final de la Liga de Campeones por segundo año seguido, esto muestra el nivel que tenemos”, celebró el técnico español, que vive su tercera temporada en el banco parisino.

“Ya en la fase de grupos decía que no veía a nadie mejor que nosotros. Todo el mundo me criticaba por haber dicho eso, pero no me equivoqué. El Bayern Munich estuvo este noche a nuestro nivel”, concedió. “En estos tres últimos años hemos demostrado que podemos jugar cualquier partido, ante cualquier rival. Somos un equipo fiable, que puede luchar en todo momento”, se enorgulleció. El capitán del PSG, el brasileño Marquinhos, dijo por su parte que el equipo debe “tener la misma mentalidad que el año pasado”, en alusión a la final europea que ganó 5-0 al Inter de Milán. Esta vez el rival será el Arsenal, actual líder de la Premier League inglesa.

¿Quién fue la figura de la semifinal de vuelta?

“El duelo ante el Bayern ha sido uno de los dos más difíciles. Nos han puesto a prueba en todo: jugar por alto, salir al contragolpe, tener el balón... Nos han sacado de nuestra zona de confort”, señaló. Para el georgiano Khvicha Kvaratskhelia, una de las grandes figuras del actual PSG, fue clave para el pase a la final el temprano gol de este miércoles, conseguido por una asistencia suya a Ousmane Dembélé en el minuto 3, lo que puso el intento de remontada muy cuesta arriba para el Bayern.