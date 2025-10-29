La cervecería paisa Madre Monte exporta 12.000 botellas a China y ahora apunta a Japón

La cerveza artesanal Madre Monte, fundada en Medellín en 2012 por Johnny Guerrero, avanza en su proceso de internacionalización tras consolidarse en el mercado local. ya Incursionó en China y ahora quiere venderse en Japón. Actualmente, la empresa exporta cuatro estilos de cerveza artesanal a China, donde ha encontrado una comunidad colombiana activa en el sector gastronómico y de bebidas. Le puede gustar: La paisa Madre Monte es la primera cerveza colombiana en llegar a China "Nos ha sorprendido descubrir la cantidad de colombianos en China trabajando en restaurantes y licores. Ha sido un reencuentro con nuestra comunidad y una oportunidad de conexión", explicó Johnny Guerrero.

La primera cerveza colombiana en llegar a China

En su más reciente envío, la compañía exportó 12.000 botellas, equivalentes a diez estibas de 55 cajas cada una, una cifra significativa para una empresa de su tamaño. Hay que decir que no se trata de un simple envío. La marca paisa se convirtió en la primera cerveza colombiana en comercializarse en el gigante asiático. Fue un acuerdo que se celebró en Beijing con la empresa Yunnan Aiwei para la importación de cerveza artesanal colombiana.

Japón, el próximo destino de la cerveza antioqueña

Madre Monte proyecta su siguiente paso hacia el mercado del Pacífico, específicamente Japón, donde ya existen contactos e interés comercial. “Enviamos muestras y los japoneses las están evaluando. Ese es nuestro objetivo ahora”, afirmó Guerrero.

Sergio Cabrera, embajador de Colombia en China; y Lyu Zheng, gerente de Yunna Aiwei. FOTO CORTESÍA.

La compañía participará también en la Feria de Shanghái, que se realizará en la primera semana de noviembre, representando a Antioquia y a Medellín. El evento tendrá a Colombia como país invitado, y Madre Monte será la única cervecería colombiana participante, un logro destacado para una microempresa del sector.

Crecimiento y expansión desde el corazón de Medellín

En el ámbito local, Madre Monte acaba de trasladarse a una nueva sede en Belén, Los Almendros (calle 32F #76-18), con el propósito de ampliar su producción y su portafolio. Actualmente, la cervecería produce 4.200 litros mensuales, su capacidad máxima instalada, y planea aumentar ese volumen tras la inauguración oficial del nuevo espacio el 31 de octubre. Entérese: Superindustria multa a Movistar con $670 millones por usar datos sin permiso El objetivo inmediato es fortalecer su presencia en grandes superficies y seguir consolidándose en el mercado nacional e internacional, combinando la identidad artesanal con estrategias de expansión sostenibles.

Una década de innovación y premios

Desde su fundación, Madre Monte ha sido reconocida como un ejemplo de emprendimiento e innovación. En 2012 fue distinguida por Gestión Tecnológica de la Universidad de Antioquia y, un año después, recibió apoyo del programa Capital Semilla.