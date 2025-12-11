x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Tras adelantar la Navidad, Maduro afirmó que el “2026 ya empezó” en Venezuela

El mandatario venezolano también había adelantado la Navidad desde octubre.

  • Para 2026, el gobierno de Venezuela presentó un presupuesto en baja. FOTO: Getty
    Para 2026, el gobierno de Venezuela presentó un presupuesto en baja. FOTO: Getty
El Colombiano
El Colombiano
Agencia AFP
hace 1 hora
bookmark

Nicolás Maduro sorprendió al asegurar que en Venezuela el “2026 ya empezó”, una afirmación con la que introdujo su llamado “Plan 2026” tras meses de tensiones militares con Estados Unidos y la reciente aparición de la opositora María Corina Machado en Oslo.

Maduro hizo su declaración durante una reunión con su gabinete transmitida por Venezolana de Televisión, donde sostuvo que hay “nuevas metas” en el marco del “Plan 2026” y defendió que “el 2026 ya empezó, ya hoy es 2026, empezó tempranero, porque todo lo que hagamos ahorita va a permitir (...) la construcción de la patria pacífica y próspera”.

El mandatario enmarcó esta frase dentro de los objetivos gubernamentales de defensa territorial.

Puede leer: EE. UU. anunció sanciones contra tres sobrinos de Maduro; dos de ellos habían sido condenados por narcotráfico

Las palabras del mandatario llegan semanas después de que decidiera anticipar la Navidad en octubre, mientras buques de guerra estadounidenses recorrían el Caribe en lo que Caracas considera una “amenaza militar”.

Maduro había decretado el inicio de la Navidad para el 1 de octubre para defender “el derecho a la felicidad”. Lo mismo hizo en 2024 tras protestas poselectorales que dejaron 28 muertos y 2.400 detenidos.

Venezuela presenta un presupuesto en baja para 2026

Por otro lado, para el próximo año, el gobierno de Venezuela presentó el presupuesto que calculado en dólares es 12% menos que el aprobado para 2025, mientras denuncia “un despliegue dantesco” de las fuerzas militares estadounidenses en el Caribe.

El presupuesto anual presentado en el Parlamento por la vicepresidenta Delcy Rodríguez es de 19.941 millones de dólares. Contrasta con los 22.661 millones de dólares presupuestados para 2025, según el cálculo a tasa de cambio oficial.

“El monto es de 5 billones 22 mil millones de bolívares”, dijo Rodríguez. La cifra es superior en moneda nacional a la de 2025.

Estamos presentando este presupuesto en una coyuntura especial de una Venezuela asediada (...) es un balance de una Venezuela en positivo, que no se detiene a pesar del intervencionismo de Estados Unidos”, señaló Rodríguez.

El sector petrolero del país registra un aumento de la producción por quinto año consecutivo, y el gobierno espera cerrar el año en un millón 200 mil barriles diarios.

Venezuela, que salió de un proceso hiperinflacionario y de ocho años de recesión en 2021, muestra signos de recuperación, según el Banco Central, que reportó un crecimiento de 8,7% del Producto Interno Bruto en el tercer trimestre.

Siga leyendo: “Colombia no tendría por qué decirle que no”: gobierno Petro no descarta darle asilo a Maduro

Pero estas cifras son cuestionadas por analistas económicos que señalan la alta opacidad de la información oficial y estiman que no se corresponden a la realidad del país.

La moneda local, el bolívar, ha sufrido constantes devaluaciones. La brecha entre el dólar oficial y el dólar paralelo este año ronda hasta un 66%, lo que afecta el poder adquisitivo. El alza del dólar oficial ronda un 390% en 2025.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué contiene el “Plan 2026” anunciado por Maduro?
Es un conjunto de metas gubernamentales que el mandatario relaciona con defensa territorial, estabilidad política y proyectos sociales, aunque sin detalles técnicos publicados.
¿Por qué Maduro adelantó la Navidad al 1 de octubre?
El Gobierno lo presentó como una medida para “defender el derecho a la felicidad”, mientras analistas lo interpretan como una estrategia para controlar tensiones políticas.
¿Por qué se redujo el presupuesto de Venezuela para 2026?
Aunque sube en bolívares, pierde valor en dólares por la devaluación y menor capacidad de ingreso, lo que implica menor poder de compra real del Estado.
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida