Maduro dice estar dispuesto a hablar “face to face” con Trump en medio del cerco con despliegue militar a Venezuela

La declaración de Maduro llegó después de que el mandatario estadounidense asegurara que “en algún momento” hablará con un par venezolano, que “no ha sido bueno” para EE. UU.

  • Nicolás Maduro le volvió a enviar un mensaje a Donald Trump para detener su despliegue militar en el Caribe. FOTO: Xinhua
Agencia AFP
hace 4 minutos
bookmark

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que su gobierno mantiene la posición “invariable” de dialogar “cara a cara” con el presidente estadounidense Donald Trump, que antes afirmó que “en algún momento” hablaría con su par venezolano.

En septiembre, Maduro invitó a Trump a “preservar la paz con diálogo” en una carta en medio del despliegue militar ordenado por el líder republicano en el Caribe. La propuesta fue rechazada en esa oportunidad por Washington que le acusa de encabezar redes de narcotráfico.

“Este país está en paz, este país va a continuar en paz y en Estados Unidos el que quiera hablar con Venezuela, se hablará, ‘face to face’, cara a cara, sin ningún problema”, dijo el mandatario durante su programa semanal de televisión Con Maduro.

“Yo lo he dicho en inglés, y lo repito siempre. Diálogo. ¿Cómo se dice diálogo en inglés? Diálogo, diálogo, diálogo, diálogo, diálogo... Yes, peace, war no, never, never war (Sí, paz, guerra no, nunca, nunca guerra)”, añadió Maduro.

El mandatario izquierdista señaló además que “quieren que el presidente Trump cometa el error más grave de toda su vida y se meta militarmente contra Venezuela”.

Eso “sería el fin político de su liderazgo y de su nombre, y lo están azuzando, azuzando, provocando, provocando”, añadió Maduro.

En medio de los bombardeos estadounidenses en el Caribe y el Pacífico contra lanchas que según Washington transportan drogas, Trump fue interrogado por reporteros en la Oficina Oval sobre su ofensiva contra el narcotráfico.

“En algún momento, hablaré con él”, declaró Trump a periodistas el lunes. Maduro “no ha sido bueno para Estados Unidos”, agregó.

Cuando le preguntaron si descartaba el envío de tropas estadounidenses a Venezuela, Trump respondió: “No, no lo descarto, no descarto nada”.

Desde el 2 de septiembre Estados Unidos acumula una veintena de ataques a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico con al menos 83 muertos. Venezuela ha denunciado estos bombardeos como “ejecuciones extrajudiciales”.

