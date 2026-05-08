Tesa: la colombiana Manuela Loaiza impuso récord mundial juvenil de ciclismo de pista en México

La pistera antioqueña Manuela Loaiza empieza a escribir páginas doradas para el ciclismo colombiano luego de imponer récord mundial júnior en la prueba del kilómetro contrarreloj durante el Campeonato Panamericano de la modalidad que se celebra en el Velódromo Internacional de Xalapa, en Veracruz, México.

Un día después de conquistar la medalla de oro en la prueba de velocidad, la corredora medellinense, quien antes de incursionar al deporte de las bielas practicaba patinaje en representación del Club Orión de Medellín, registró un impresionante tiempo de 1.07,659 en la fase clasificatoria, superando la anterior marca mundial de 1.08,092, establecida en 2025 por la británica Erin Boothman en el Campeonato Europeo júnior en Anadia, Portugal.

Loaiza dominó todos los parciales intermedios de la competencia (250 m, 500 m y 750 m), consolidando una actuación sobresaliente de principio a fin. Con una velocidad promedio de 53.207 km/h, la actual campeona nacional de la especialidad, título conseguido en Bucaramanga, ratificó su gran momento deportivo y se consolida como una de las grandes figuras del certamen continental.