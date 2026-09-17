VIDEO | Manzur y Epa Colombia, ‘peleando’ por una cortina como roomies en Carabineros

Ni en sus más extraños sueños el senador Wadith Manzur habría imaginado que terminaría discutiendo con la empresaria conocida como ‘Epa Colombia’ por una cortina, y mucho menos que el escenario sería la Escuela de Carabineros, donde ambos permanecían privados de la libertad.

La llamativa escena ocurrió durante el tiempo que compartieron en ese lugar de reclusión. Posteriormente, tanto Manzur como ‘Epa’ fueron trasladados, aunque los movimientos se produjeron de manera independiente y no estuvieron relacionados con aquella discusión.

El video, publicado por la influencer Yina Calderón, ya es viral en redes sociales. En él se escucha a Daneidy Barrera hablar sobre la cortina mientras se dirige a Manzur, quien permanece de pie frente a ella, a las afueras de lo que parece ser una habitación.

Barrera le reclama al senador y asegura que lo ocurrido entre ambos es “persecución y tortura”.

“¿Dónde la corro más la cortina, Manzur, dónde más? Lo que ustedes me hacen es persecución. Lo que ustedes me hacen es persecución y tortura. No, señor, no, señor”, dice Daneidy en la grabación.