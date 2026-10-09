Fiscalía argentina pide entre 4 y 12 años de prisión para equipo médico que atendió a Maradona previo a su muerte

La fiscalía pidió este jueves entre cuatro y 12 años de prisión para la mayoría de los integrantes del equipo médico que asistió al astro del fútbol Diego Maradona en una internación domiciliaria previa a su muerte en 2020 en Argentina.

Maradona murió a los 60 años el 25 de noviembre de 2020 por un edema pulmonar y un paro cardiorrespiratorio en una vivienda en Tigre, cerca de Buenos Aires.

El fiscal Patricio Ferrari solicitó penas de 12 años de prisión para Leopoldo Luque, el médico personal del futbolista; 10 para la coordinadora de la empresa de medicina privada, Nancy Forlini; y ocho para su psiquiatra, Agustina Cosachov.

Además, pidió 10 años de inhabilitación profesional para ellos.

Los tres fueron acusados de homicidio con dolo eventual, una figura que implica que eran conscientes de que sus acciones u omisiones podían llevar a la muerte del futbolista.

“Habiendo previsto el riesgo y aceptándolo, con indiferencia produjeron el resultado”, dijo Ferrari, al comenzar este jueves la etapa de alegatos en el juicio que se ha prolongado por siete meses en la ciudad de San Isidro, al norte de Buenos Aires.

Otros tres integrantes del equipo médico -un psicólogo, un enfermero y su coordinador- fueron acusados de homicidio culposo (no intencional).

El fiscal pidió penas de cinco años de prisión para el psicólogo y de cuatro años para los otros dos acusados.

Ferrari señaló que, en su caso, el juicio no probó indiferencia, pero sí un “cúmulo de acciones negligentes e imprudentes”.

El funcionario se abstuvo de pedir la detención inmediata de los acusados en caso de ser hallados culpables, pero solicitó que no se les permita salir del país.

La fiscalía decidió además no presentar cargos contra un séptimo imputado, el médico clínico Pedro Di Spagna.

“No lo puedo creer, todavía no caigo” en cuenta del pedido del fiscal, exclamó Di Spagna a periodistas.

Tras casi 45 audiencias y más de 100 declaraciones entre testigos e imputados, el juicio entró este jueves en la recta final. Las audiencias se retomarán el martes y miércoles próximos.