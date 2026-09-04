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Conozca las figuras que estarán en la Maratón Medellín y la historia de Yonni un niño víctima del conflicto que corre por Sipí

Este sábado y domingo los corredores de 51 países disputarán las pruebas de 5, 10, 21 y 42 kilómetros por las calles de la ciudad. Aquí están las figuras.

  • Los atletas élite que estarán en la Maratón Medellín recibieron sus kits para la competencia de este domingo. FOTO CAMILO SUÁREZ
    Los atletas élite que estarán en la Maratón Medellín recibieron sus kits para la competencia de este domingo. FOTO CAMILO SUÁREZ
  • Conozca las figuras que estarán en la Maratón Medellín y la historia de Yonni un niño víctima del conflicto que corre por Sipí
  • Conozca las figuras que estarán en la Maratón Medellín y la historia de Yonni un niño víctima del conflicto que corre por Sipí
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 22 minutos
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Uno a uno fueron apareciendo las figuras de la Maratón Medellín que estarán este domingo en las pruebas de 10k, 21k y 42k, procedentes de países como Puerto Rico, Etiopía, Kenia, Perú, Ecuador, España, Argentina y, por supuesto, Colombia.

El listado de atletas en los 42 kilómetros lo lideran los kenianos Eric Kiprono Kiptanui (2:05:47) y Joseph Kiptum (2:09:00), quienes junto al antioqueño Jeisson Suárez (2:16:00) parten como los referentes en la distancia reina.

Suárez destacó lo especial que resulta competir en casa: “Siempre estoy feliz de volver a Medellín, donde me acogen de la mejor manera. Seremos 30.000 personas corriendo con ganas de ganar. El año pasado no pude estar por una lesión, pero ahora espero regresar con todo. Sueño con el triunfo y, más allá del resultado, me alegra sumar otra edición de una carrera que quiero bastante y a la que siempre volveré”.

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El corredor, que busca la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, señaló además que la prueba antioqueña es clave en su plan de preparación para alcanzar la marca olímpica. Aunque posee el récord nacional y prefiere la cautela, ha trabajado intensamente con el objetivo de seguir mejorando sus registros.

En la rama femenina sobresalen la peruana Deisy Castro Uhamán (2:32:18), la ecuatoriana Diana Landi (2:41:00) y la local Mildrey Echavarría (2:40:40), quienes se perfilan como protagonistas del exigente trazado.

En los 21k, la carrera promete alta velocidad con la presencia del keniano Titus Mbishei (0:59:00), el peruano Jhonatan Molina (1:03:29) y el colombiano Nicolás Herrera (1:03:20).

Vea también: Médicos correrán la Maratón de Medellín para acompañar y brindar atención a los atletas participantes

En damas, la peruana Zaida Ramos (1:10:05) y la ecuatoriana Rosa Alba Chacha (1:11:20) disputarán los primeros lugares junto a la colombiana Yajaira Rubio (1:18:57) y la antioqueña Carolina Tabares Guerrero (1:15:35), referente del atletismo nacional.

Se proyecta que el certamen deje una derrama económica para la ciudad cercana a los 38 millones de dólares. El evento reúne a 30.000 corredores inscritos -3.000 de ellos extranjeros-, además de acompañantes de 51 países y 364 municipios de Colombia, quienes competirán entre sábado y domingo en las distancias de 5, 10, 21 y 42 kilómetros.

Conozca las figuras que estarán en la Maratón Medellín y la historia de Yonni un niño víctima del conflicto que corre por Sipí

Yonni corre por la escuela de sipí

Mientras en un extremo del Pabellón Blanco de Plaza Mayor presentaban a los atletas élite de la Maratón Medellín, en otro costado se encontraba el estand de United for Colombia. Allí estaba Yonni Yoani Córdoba Palomeque, un niño de 12 años que este sábado correrá en la prueba de los 5k.

Yonni, nacido en Sipí (Chocó), es sobreviviente del conflicto armado. Con solo cuatro meses de vida fue víctima de un artefacto explosivo lanzado a su vivienda, el cual le ocasionó quemaduras de tercer grado en el 70 % de su cuerpo. La gravedad del ataque le provocó la amputación de ambas piernas, además de secuelas permanentes en su mano derecha, su brazo y la cabeza.

En la feria, Yonni estuvo acompañado por su hermano menor Didier Stewar. Ambos ofrecían pines a los atletas y visitantes con el fin de recolectar fondos para reconstruir la escuela de Sipí, destruida tras el sismo del pasado 10 de agosto, y permitir así que los niños de su comunidad regresen a clases.

Admirador de Cristiano Ronaldo y apasionado por los goles de su ídolo, Yonni contagia entusiasmo. Mientras relata su historia, capta sin esfuerzo la atención del público en ExpoRunners con la meta clara de vender la mayor cantidad posible de pines.

Gracias a la gestión de la fundación United for Colombia, el menor estrenó prótesis y ha transformado su calidad de vida. Desde hace tres años vive en Medellín junto a su madre y sus hermanos, donde estudia y construye sus sueños: por momentos quiere ser futbolista y en otros se imagina como oficial de Policía.

Mientras define su futuro, alimenta su gusto por el atletismo. Este sábado integrará el grupo de 35 atletas de United for Colombia -provenientes de Antioquia, Chocó y Buenaventura- que correrán los 5k dentro de la fiesta deportiva de la Maratón Medellín, un evento que reúne a 30.000 participantes.

Conozca las figuras que estarán en la Maratón Medellín y la historia de Yonni un niño víctima del conflicto que corre por Sipí

Martín aldas, el rookierunners que correrá por primera vez en Medellín

El bogotano Martín Aldas Ojeda, de 26 años, quien el año pasado se convirtió en el maratonista más joven en hacer el reto 7-1, tras correr Berlín, Boston, Sídney, Tokio, Londres, Chicago y Nueva York entre marzo y noviembre, es uno de los invitados especiales de la Maratón Medellín.

Será la primera vez que Martín o “Rookierunners”, como es conocido en Instagram, corra una maratón en Colombia. Tras ser la sensación en la presentación oficial de los recorridos, el atleta recreativo envió un mensaje para que más personas se animen a correr, no solo por salud, sino para conseguir amigos, y estar en ambientes saludables y agradables.

“Tengo mucha emoción de correr en Medellín, me dicen que es una carrera muy rápida, que la gente sale a las calles a animar a los competidores y la verdad es que los corredores élites que estamos viendo son unos crakcs y seguro va a ser una carrera muy linda”, dijo Martín.

La idea del deportista es hacer un gran tiempo, ya que está completando el reto de correr las principales maratones de Latinoamérica, incluida Medellín.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué atletas lideran la categoría masculina de los 42k en la Maratón Medellín?
La distancia de 42 kilómetros está encabezada por los kenianos Eric Kiprono Kiptanui (con un tiempo de 2:05:47) y Joseph Kiptum (2:09:00), junto al antioqueño Jeisson Suárez (2:16:00), quienes parten como los principales referentes masculinos.
¿Cuáles son las corredoras favoritas en la rama femenina de los 42 kilómetros?
Las principales protagonistas en los 42k femeninos son la peruana Deisy Castro Uhamán (2:32:18), la ecuatoriana Diana Landi (2:41:00) y la atleta colombiana Mildrey Echavarría (2:40:40).
¿Cuántos corredores participan en la Maratón Medellín y de dónde provienen?
El evento reúne a 30.000 atletismo inscritos, de los cuales 3.000 son extranjeros, con representación de deportistas y acompañantes de 51 países y 364 municipios de Colombia.
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