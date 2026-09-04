Conozca las figuras que estarán en la Maratón Medellín y la historia de Yonni un niño víctima del conflicto que corre por Sipí

Uno a uno fueron apareciendo las figuras de la Maratón Medellín que estarán este domingo en las pruebas de 10k, 21k y 42k, procedentes de países como Puerto Rico, Etiopía, Kenia, Perú, Ecuador, España, Argentina y, por supuesto, Colombia.

El listado de atletas en los 42 kilómetros lo lideran los kenianos Eric Kiprono Kiptanui (2:05:47) y Joseph Kiptum (2:09:00), quienes junto al antioqueño Jeisson Suárez (2:16:00) parten como los referentes en la distancia reina.

Suárez destacó lo especial que resulta competir en casa: “Siempre estoy feliz de volver a Medellín, donde me acogen de la mejor manera. Seremos 30.000 personas corriendo con ganas de ganar. El año pasado no pude estar por una lesión, pero ahora espero regresar con todo. Sueño con el triunfo y, más allá del resultado, me alegra sumar otra edición de una carrera que quiero bastante y a la que siempre volveré”.

También le puede interesar: ¡Prepárese! Estos son los cierres viales del fin de semana por la Maratón de Medellín

El corredor, que busca la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, señaló además que la prueba antioqueña es clave en su plan de preparación para alcanzar la marca olímpica. Aunque posee el récord nacional y prefiere la cautela, ha trabajado intensamente con el objetivo de seguir mejorando sus registros.

En la rama femenina sobresalen la peruana Deisy Castro Uhamán (2:32:18), la ecuatoriana Diana Landi (2:41:00) y la local Mildrey Echavarría (2:40:40), quienes se perfilan como protagonistas del exigente trazado.

En los 21k, la carrera promete alta velocidad con la presencia del keniano Titus Mbishei (0:59:00), el peruano Jhonatan Molina (1:03:29) y el colombiano Nicolás Herrera (1:03:20).

Vea también: Médicos correrán la Maratón de Medellín para acompañar y brindar atención a los atletas participantes

En damas, la peruana Zaida Ramos (1:10:05) y la ecuatoriana Rosa Alba Chacha (1:11:20) disputarán los primeros lugares junto a la colombiana Yajaira Rubio (1:18:57) y la antioqueña Carolina Tabares Guerrero (1:15:35), referente del atletismo nacional.

Se proyecta que el certamen deje una derrama económica para la ciudad cercana a los 38 millones de dólares. El evento reúne a 30.000 corredores inscritos -3.000 de ellos extranjeros-, además de acompañantes de 51 países y 364 municipios de Colombia, quienes competirán entre sábado y domingo en las distancias de 5, 10, 21 y 42 kilómetros.