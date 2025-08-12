x

Ella es María Angélica Guerra, la arquitecta que reemplazará a Miguel Uribe en el Senado

A falta de confirmación oficial del Consejo Nacional Electoral, una mujer proveniente de la Costa llegaría a ocupar la curul que dejó Uribe Turbay tras su asesinato.

  • La arquitecta sucreña ocuparía su primer cargo público en su carrera política. Foto: @maguerral
    La arquitecta sucreña ocuparía su primer cargo público en su carrera política. Foto: @maguerral
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 1 hora
bookmark

Luego del desafortunado desenlace confirmado en la madrugada del lunes por el fallecimiento de Miguel Uribe en la Fundación Santa Fe tras luchar dos meses por su vida luego del atentado sufrido, su reemplazo en el Senado ya tendría un nombre.

A falta de confirmación por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) y sometiéndose al reglamento del Congreso, al político de 39 años lo reemplazaría María Angélica Guerra López, conocida como La Tati.

Lea también: ¿Quién ocupará la curul de Miguel Uribe Turbay? Así se definirá su reemplazo

Guerra López es una arquitecta oriunda del departamento de Sucre que ha estado vinculada desde sus inicios en la vida política al Centro Democrático, centrando sus esfuerzos en convertirse en una defensora de los derechos de la niñez.

En las pasadas elecciones legislativas del 2022, la sucreña aspiró por dicha colectividad al Senado, ocupando el puesto 14 dentro del partido con un total de 37.900, quedando fuera inicialmente de dicha posibilidad. La arquitecta llegaría a reemplazar al senador más votado de las pasadas elecciones, con cerca de 223 mil votos.

María Angélica es hija del político José Elías Guerra de la Espriella, quien fue condenado en 1998 por enriquecimiento ilícito de particulares en concurso heterogéneo con el delito de falsedad en documento privado y estafa, esto dentro de las investigaciones del proceso 8.000, del gobierno de Ernesto Samper.

En contexto: En firme condena contra Joselito Guerra por el proceso 8.000

También es sobrina de la economista María del Rosario Guerra, política que, a diferencia de su hermano, no ha estado vinculada en procesos legales. La también sucreña fue ministra de Comunicaciones en el primer período de Álvaro Uribe Gómez (2002-2006), liderando políticas enfocadas al acceso de la tecnología y las telecomunicaciones.

María del Rosario ha ocupado altos cargos en la Universidad Javeriana y la Universidad del Rosario. En los periodos 2014-2018 y 2018-2022 fue senadora por el Centro Democrático.

Sin embargo, para las elecciones del 2022, decidió declinar su aspiración de regresar al Senado para darle paso a su sobrina, quien llevó una campaña activa en los departamentos de Sucre, Córdoba y Bolívar principalmente promoviendo propuestas encaminadas al empleo, educación, vivienda e infraestructura con énfasis en bienestar social.

Su llegada al Senado representaría para La Tati su primer cargo público y fortalecería la presencia femenina del Centro Democrático en el legislativo donde han destacado personalidades como Paola Holguín, Paloma Valencia y María Fernanda Cabal, ambas con aspiraciones presidenciales dentro de su colectividad.

Sigan leyendo: Lágrimas y reclamos en el último adiós a Miguel Uribe: el silencio presidencial encendió el debate

