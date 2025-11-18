María Antonia Mosquera: la caleña que conquistó Cartagena y es la nueva Señorita Colombia

La noche del 17 de noviembre de 2025 cerró con un nombre que ya empieza a circular con fuerza en redes sociales , pasarelas y titulares: María Antonia Mosquera Carvajal, la representante del Valle que se convirtió en la nueva Señorita Colombia . Su coronación no solo definió el rumbo del reinado más tradicional del país, sino que sintetizó el tipo de liderazgo que el Concurso Nacional de Belleza (CNB) intenta consolidar en su edición número 91: una soberana con sólida formación, identidad cultural clara y un proyecto propio que trasciende la estética. Entérese de más: Así está conformado el jurado que elegirá a la señorita Colombia 2025 El anuncio ocurrió pasadas las diez de la noche en el Centro de Convenciones del Hotel Las Américas, en Cartagena, después de una gala extensa que mezcló tradición, música y el desfile de las 26 candidatas evaluadas por un jurado integrado exclusivamente por exreinas, pues Andrea María Nocetti, Catherine Daza, Sofía Osío y Melissa Varón regresaron al escenario para calificar seguridad, proyección social, capacidad de comunicación y desenvolvimiento escénico, y esa combinación de rigor técnico y mirada histórica reforzó el carácter simbólico de un certamen que, aun con las tensiones externas, sigue convocando audiencias masivas. Ahora, esta edición estuvo marcada por episodios que nutrieron la conversación pública: la renuncia de la candidata de Antioquia, decisiones judiciales que ratificaron la continuidad del CNB sin cargas económicas frente a Miss Universe Colombia y la expectativa por el creciente turismo que suele acompañar cada velada de coronación. A esa agenda se sumó el detalle inesperado de que Catalina Duque, Señorita Colombia 2024, no entregó la corona, pues compite en Japón en el certamen Miss International, así que fue la hasta entonces virreina, Nicolle Ospina (del Atlántico), quien lo hizo.

Las cinco finalistas del CNB 2025 compartieron el escenario tras el veredicto: Chocó (primera princesa), Córdoba (segunda princesa), Bolívar (tercera princesa), Atlántico (virreina) y Valle (Señorita Colombia 2025). FOTO Colprensa

La noche avanzó entre desfiles de gala, pasarelas con trajes artesanales y presentaciones musicales lideradas por Juan Carlos Coronel, quien abrió la velada con nuevas composiciones. Las candidatas circularon bajo el arco de sables y luego en traje de baño, exhibiendo dominio y actitud. El ritmo folclórico marcó gran parte de la puesta en escena, mientras los presentadores Catalina Robayo y Nathaly Contreras guiaban los segmentos con breves descripciones de cada participante. El momento determinante llegó en la ronda final de preguntas, centrada en la biodiversidad colombiana. En ese escenario, la Señorita Valle afirmó: “Somos un país multicultural y pluriétnico, pero sobre todo somos un país que ha aprendido a levantarse a pesar de sus dificultades. Los colombianos sabemos que podemos florecer, al igual que nuestra selva, que siempre renace”.

Y su respuesta consolidó la impresión que ya venía dejando entre la gente desde las preliminares: seguridad, claridad narrativa y un manejo escénico consistente; y el anuncio del podio confirmó esa intuición del público. Kristy Yereth Moreno, de Chocó, fue primera princesa; Martha Isabel Otero, de Córdoba, segunda princesa; y María José Ayazo, de Bolívar, tercera princesa. La virreina fue Valentina Olano Wightman, de Atlántico, otra de las favoritas desde el inicio del certamen. Con el cierre del sobre oficial, María Antonia Mosquera recibió la corona bañada en oro de 24 quilates, decorada con 270 zirconias y una esmeralda central de 16 quilates, además de un anillo de oro con esmeraldas colombianas y un premio económico.

¿Quién es María Antonia Mosquera Carvajal, la nueva Señorita Colombia?

Sin embargo, su historia no se define por la coronación sino por el camino previo. Con 24 años, nacida en Cali y con 1,81 metros de estatura, Mosquera combina dos mundos: la moda y la música. Es administradora de empresas del CESA, con énfasis en sostenibilidad empresarial, y tiene un diplomado del Vogue College of Fashion en Madrid. Su perfil como creadora de contenido se ha consolidado en redes sociales con una comunidad enfocada en empoderamiento femenino, estilo de vida y disciplina para el logro personal. En paralelo, avanza su faceta musical. Estudió piano en su infancia, aprendió guitarra de manera autodidacta y ha publicado varias composiciones en plataformas digitales, entre ellas Otro beso, que supera las 190.000 reproducciones. Trasladada a Bogotá, divide su tiempo entre una consultora de moda y belleza y sus proyectos artísticos.