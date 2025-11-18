María Antonia Mosquera: la caleña que conquistó Cartagena y es la nueva Señorita Colombia

La noche del 17 de noviembre de 2025 cerró con un nombre que ya empieza a circular con fuerza en redes sociales, pasarelas y titulares: María Antonia Mosquera Carvajal, la representante del Valle que se convirtió en la nueva Señorita Colombia. Su coronación no solo definió el rumbo del reinado más tradicional del país, sino que sintetizó el tipo de liderazgo que el Concurso Nacional de Belleza (CNB) intenta consolidar en su edición número 91: una soberana con sólida formación, identidad cultural clara y un proyecto propio que trasciende la estética.
Entérese de más: Así está conformado el jurado que elegirá a la señorita Colombia 2025
El anuncio ocurrió pasadas las diez de la noche en el Centro de Convenciones del Hotel Las Américas, en Cartagena, después de una gala extensa que mezcló tradición, música y el desfile de las 26 candidatas evaluadas por un jurado integrado exclusivamente por exreinas, pues Andrea María Nocetti, Catherine Daza, Sofía Osío y Melissa Varón regresaron al escenario para calificar seguridad, proyección social, capacidad de comunicación y desenvolvimiento escénico, y esa combinación de rigor técnico y mirada histórica reforzó el carácter simbólico de un certamen que, aun con las tensiones externas, sigue convocando audiencias masivas.
Ahora, esta edición estuvo marcada por episodios que nutrieron la conversación pública: la renuncia de la candidata de Antioquia, decisiones judiciales que ratificaron la continuidad del CNB sin cargas económicas frente a Miss Universe Colombia y la expectativa por el creciente turismo que suele acompañar cada velada de coronación. A esa agenda se sumó el detalle inesperado de que Catalina Duque, Señorita Colombia 2024, no entregó la corona, pues compite en Japón en el certamen Miss International, así que fue la hasta entonces virreina, Nicolle Ospina (del Atlántico), quien lo hizo.