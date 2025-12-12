María Corina Machado apoya mayor presión para que “Maduro comprenda que debe irse”

La líder opositora venezolana María Corina Machado, premio Nobel de la Paz 2025, dijo que apoya una mayor presión sobre el presidente Nicolás Maduro para que “comprenda” que debe dejar el poder, según extractos de una entrevista con el canal estadounidense CBS difundidos este viernes.

Machado ha denunciado como fraudulenta la reelección de Maduro en las presidenciales de julio de 2024, que asegura fueron ganadas por su candidato Edmundo González Urrutia. “Apoyaré que haya más y más presión hasta que Maduro comprenda que debe irse, que su tiempo se acabó”, declaró Machado ante la pregunta de si respaldaría una intervención de Estados Unidos en Venezuela.

En el último mes, el presidente Donald Trump advirtió que una operación por tierra en Venezuela es inminente luego de que Washington desplegó desde septiembre buques militares y el mayor portaviones del mundo en el Caribe, frente a las costas venezolanas.

Para la opositora no se trata de alcanzar “un cambio de régimen convencional”. “Tuvimos una elección. Un cambio de régimen ya fue decidido por más del 70 % de la población, y lo que necesitamos es apoyo para hacer cumplir ese mandato”, dijo Machado desde Oslo, adonde llegó la madrugada del jueves después de un arriesgado viaje para salir de Venezuela.

Según la líder opositora, González Urrutia debe asumir el poder en Venezuela y a invitación de éste ella sería la vicepresidenta. Machado, que vivió en la clandestinidad en Venezuela desde agosto 2024, dijo este viernes en una rueda de prensa en Oslo que temió por su vida al salir de su país para acudir a Noruega a recibir el Nobel de la Paz.