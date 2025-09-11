Investigación prende las alertas: las mariposas podrían perder sus refugios climáticos con olas de calor extremas

Dos nuevas investigaciones lideradas por la académica del CREAF Maria Vives-Ingla, constatan que los microclimas que se dan en el bosque —zonas con una temperatura, sombra o humedad diferente al ambiente— pueden aliviar los crecientes impactos del cambio climático, proporcionando, por ejemplo, condiciones de menor temperatura y mayor humedad.
Pese a este dato, el equipo también ha descubierto que si se cumplen los peores escenarios futuros de calentamiento y aumenta la frecuencia de los fenómenos meteorológicos más raros e intensos, como olas de calor superiores a 40 °C combinadas con sequía, las 'reglas del juego' cambian.
De este modo, podría haber un alarmante descenso de insectos, donde incluso estos refugios climáticos podrían perder su efecto protector. La investigación se ha llevado a cabo con la mariposa blanca verdinervada (Pieris napi), pero según el equipo los resultados podrían extrapolarse a otras mariposas e insectos.
Durante cuatro años intensivos de investigación, el proyecto MICROCLIM ha publicado en Ecological Monographs un estudio que demuestra que las larvas de mariposa tienen una tasa de supervivencia diferente según el microhábitat donde se haya hecho la puesta y se desarrollen, este artículo se publicó en la fase inicial del proyecto.
El mismo proyecto también ha publicado un estudio más reciente en Global Change Biology que demuestra que, en escenarios futuros con fenómenos extremos de muy baja frecuencia pero elevada intensidad, hay un descenso generalizado de mariposas independientemente del microhábitat que elijan.