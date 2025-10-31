x

J Balvin anunció nuevo aforo para su concierto en Medellín: así puede conseguir las boletas

El concierto del paisa, que será el 29 de noviembre en el estadio Atanasio Girardot, abrió un nuevo espacio para el público. Le explicamos.

  J Balvin quiere resaltar sus raíces en este espectáculo que será en menos de un mes en la ciudad. FOTO EL COLOMBIANO / Esneyder Gutiérrez
    J Balvin quiere resaltar sus raíces en este espectáculo que será en menos de un mes en la ciudad. FOTO EL COLOMBIANO / Esneyder Gutiérrez
Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Tendencias

hace 19 minutos
bookmark

Se acerca la fecha del tan esperado concierto de J Balvin en la ciudad llamado Made in Medellín, Ciudad primavera, el próximo 29 de noviembre en el estadio Atanasio Girardot. Será una experiencia inmersiva que también llegará a Bogotá el 13 de diciembre (allí será Made in Colombia, Ciudad primavera).

“Dos conciertos, una sola celebración del artista que decidió rendir homenaje y echarle flores a su tierra, su gente y sus raíces”, explican desde la producción del show.

Le puede interesar: En el mítico O2 Arena, J Balvin dejó sin aire a Londres: así fue el cierre de su gira europea, EL COLOMBIANO estuvo allí

Este show había hecho sold out y no tenía más entradas disponibles, pero la organización le confirmó a EL COLOMBIANO que el concierto Made in Medellin - Ciudad Primavera habilitó nuevas boletas por aforo técnico, en varias localidades del estadio. “La alta expectativa del concierto ha hecho que se habilite este nuevo lote de boletas para que nadie se pierda de experiencia que promete ser el regreso más esperado de un artista al Atanasio Girardot”, explicaron desde su equipo.

La disponibilidad de entradas se puede verificar en Tuboleta.com y también quedan las últimas boletas en Bogotá.

Detalles de la experiencia

Ambas presentaciones dicen que serán experienciales y sensoriales, el escenario será 360°, lo que permitirá una visibilidad total desde todas las localidades. El despliegue técnico y creativo fue curado por el mismo Balvin y la puesta en escena tendrá un altísimo nivel. Habrá más de 50 bailarines colombianos y un equipo artístico de más de 70 personas en tarima que acompañarán al artista en estos conciertos.

“Este no es cualquier concierto. Es un viaje de vuelta a casa, una explosión de color, nostalgia y futuro. Es Medellín brillando como nunca. Es VIBRAS, ENERGÍA, COLORES, FAMILIA. Es un RAYO de historia en constante evolución”, precisan desde su equipo en el que añaden que “vamos a florecer con música en Medellín”.

