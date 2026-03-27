Ángela María Robledo defendió la presunción de inocencia de Ricardo Roa en la Asamblea de Ecopetrol

En medio de un ambiente tenso durante la Asamblea General de Accionistas, la presidenta de la junta directiva de Ecopetrol, Ángela María Robledo, aseguró que el órgano directivo actúa bajo criterios de “rigor, transparencia y responsabilidad” frente a la situación judicial del presidente de la compañía, Ricardo Roa.
Durante su intervención, Robledo enfatizó que la junta ha venido haciendo un seguimiento “sistemático y riguroso” al caso de Roa ante las autoridades competentes, en cumplimiento de su deber fiduciario de proteger los intereses de los accionistas y el valor de la empresa.
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