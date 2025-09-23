¡Hay más de 8.000 ofertas laborales en gastronomía! Así puede aplicar

Si hay un sector que movilicen la economía del país son el de gastronomia. De hecho, hay 8.950 ofertas de empleo relacionadas con este. Las ciudades con más oportunidades de empleo en gastronomía son Bogotá, Medellín y Cali. Entre los roles más requeridos por las empresas están: - Auxiliares de cocina. - Meseros. - Cajeros multifuncionales. - Operarios de producción. - Panaderos. Además, cerca de 1.000 ofertas en esta área no requieren de experiencia previa, por lo que se abren a la posibilidad de ser la puerta de entrada de diversas personas al mercado laboral. Le puede interesar: Bogotá, Medellín y más ciudades con vacantes: Tuya S. A. busca talento para 200 empleos

Ofertas laborales más destacadas en gastronomía

Panadero - Repostero en Barranquilla

Salario: $ 1.423.000 a $ 1.663.000. Responsabilidades: - Preparar productos de panadería y repostería diariamente. - Manejar hojaldres y fondant con habilidad y precisión. - Mantener la limpieza y organización del área de trabajo. - Colaborar con el equipo para asegurar la calidad del servicio. - Seguir las normas de higiene y seguridad alimentaria. Requerimientos: - Experiencia mínima de 2 años en panadería y repostería. - Conocimiento en elaboración de hojaldres y uso de fondant. - Bachillerato completo. - Compromiso y responsabilidad con el trabajo. - Pasión por la panadería y la repostería. Aplique aquí.

Cocinero (a) - Medellín

Salario: $ 1.423.500. Requisitos: - Técnico o tecnólogo en Gastronomía o áreas afines. - Al menos dos año de experiencia en roles similares - Experiencia en preparación de platos de alta cocina. - Carnet de BPM vigente. Lea más: Temporada alta en Colombia: empresas buscan personal con contratación inmediata Responsabilidades: - Llevar a cabo la preparación, procesamiento y producción de alimentos conforme a los estándares y procedimientos establecidos en el área de cocina, asegurando que se mantengan altos niveles de calidad y frescura en cada producto entregado al cliente. Postúlese acá.

Auxiliar de cocina - Bogotá, Funza y Mosquera

Salario: $ 1.423.500 a $ 2.500.000. Responsabilidades: - Apoyar en la recepción y preparación de materias primas como pelar picar y mezclar. - Realizar labores generales de aseo incluyendo lavar y desinfectar utensilios y vajillas. - Mantener las áreas de trabajo limpias incluyendo pisos superficies y equipos de cocina. - Garantizar el adecuado apoyo operativo en las tareas diarias del área de alimentación. - Mantener condiciones de higiene y orden en la cocina. Requerimientos: - Experiencia certificada de al menos 4 meses en cocina. - Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos domingo a domingo. - Capacidad para realizar tareas físicas y mantener un ambiente limpio. - Compromiso con las normas de higiene y seguridad alimentaria. Conozca más detalles aquí.

Auxiliar de producción empresa de alimentos

Salario: $ 1.423.500 a $ 1.723.500. Responsabilidades: - Efectuar procesos asignados según protocolos (preliminares porcionado cocina caliente cocina saludable abatimiento empaque). - Transformar materia prima según diferentes procesos. - Aplicar Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) en todos los procesos. - Apoyar en la limpieza del lugar de trabajo. Conozca también: Trabaje con grandes marcas: Outlet Todo al 50% tiene 63 oportunidades de empleo en Medellín y Bogotá Requerimientos: - Bachillerato completo. - Experiencia previa en empresas de alimentos. - Conocimiento de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). - Habilidad para trabajar en equipo. Envíe la hoja de vida.

¿Cómo aplicar a las más de 8.900 ofertas de empleo en gastronomía?