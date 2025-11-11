Mateo Blanco, el artista y alumno de Débora Arango que busca que la obra de la antioqueña le dé la vuelta al mundo

Aunque Mateo Blanco ha desarrollado su carrera artística en Estados Unidos, como él mismo aclara, su español sigue siendo “muy paisa”, y las raíces de su obra están a más de 2.000 kilómetros de distancia, en Medellín. Su presencia en galerías y museos estadounidenses ha crecido de manera constante en los últimos años. Recientemente anunció la donación de dos de sus reconocidas banderas al Butler Institute of American Art, y además está trabajando en la forma en que otras piezas de su serie Flags harán parte de la celebración que realizará la Casa Blanca en julio de 2026, con motivo de los 250 años de la independencia de Estados Unidos.
Para explicar el arte que hace hoy en día, y el que seguirá realizando en el futuro, Blanco se devuelve a más de tres décadas atrás para hablar del origen y de quien fue su gran maestra, la artista Débora Arango, que este 11 de noviembre cumple 118 años de su natalicio.
A pesar de que la pregunta del origen por su pasión en cada artista es relevante, en Blanco cobra más sentido al saber que, aparte de artista plástico, también es cantante y coleccionista. Como dato curioso, el nacido en Estados Unidos en una familia colombiana es cantante de ópera: este tenor lanzó Mateo Blanco 7.24, su primer disco, en 2009, en el que interpreta canciones que van desde el mambo hasta el vallenato, y hasta fue invitado a cantar en uno de los cumpleaños de George H. W. Bush en la Casa Blanca.
Volviendo a la respuesta, Mateo explica que eso sucedió en su infancia, en la cual sus padres dejaron Estados Unidos para venir a vivir en la capital antioqueña. Por una parte, la música vino de sus abuelos, a quienes recuerda cantar en los viajes familiares, y el arte de su madre, quien a la llegada a Colombia se dedicó a llenar la casa familiar de obras de artistas locales y nacionales.