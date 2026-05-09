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Galería | Periodistas se unen en Antioquia en defensa de la libertad de prensa tras asesinato de Mateo Pérez

Periodistas, reporteros gráficos, comunicadores y medios de comunicación se concentran este sábado en la Plaza de la Libertad de Medellín para rechazar el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, ocurrido en el municipio de Briceño, Antioquia.

  • Periodistas y comunicadores se reunieron en Medellín para rendir homenaje a Mateo Pérez Rueda y exigir garantías para el ejercicio periodístico en Colombia. Foto: Camilo Súarez
    Periodistas y comunicadores se reunieron en Medellín para rendir homenaje a Mateo Pérez Rueda y exigir garantías para el ejercicio periodístico en Colombia. Foto: Camilo Súarez
  • Colegas de Mateo Pérez Rueda destacaron su rigor, compromiso y pasión por informar durante el homenaje realizado en Medellín. Foto: Camilo Súarez
    Colegas de Mateo Pérez Rueda destacaron su rigor, compromiso y pasión por informar durante el homenaje realizado en Medellín. Foto: Camilo Súarez
  • Frente a la Llama Eterna, colegas y ciudadanos recordaron la vida y el legado del periodista Mateo Pérez Rueda, asesinado en Briceño, Antioquia. Foto: Camilo Súarez
    Frente a la Llama Eterna, colegas y ciudadanos recordaron la vida y el legado del periodista Mateo Pérez Rueda, asesinado en Briceño, Antioquia. Foto: Camilo Súarez
  • La concentración en memoria de Mateo Pérez Rueda reunió a periodistas de Antioquia en defensa de la libertad de prensa y la verdad. Foto: Camilo Súarez
    La concentración en memoria de Mateo Pérez Rueda reunió a periodistas de Antioquia en defensa de la libertad de prensa y la verdad. Foto: Camilo Súarez
  • Periodistas antioqueños se congregaron junto a la Llama Eterna para honrar la memoria de Mateo Pérez Rueda y pedir respeto por la labor informativan, entre ellos el CIPA. Foto: Camilo Súarez
    Periodistas antioqueños se congregaron junto a la Llama Eterna para honrar la memoria de Mateo Pérez Rueda y pedir respeto por la labor informativan, entre ellos el CIPA. Foto: Camilo Súarez
  • En medio de mensajes de solidaridad y rechazo a la violencia, periodistas rindieron tributo a Mateo Pérez Rueda en el centro de Medellín. Foto: Camilo Súarez
    En medio de mensajes de solidaridad y rechazo a la violencia, periodistas rindieron tributo a Mateo Pérez Rueda en el centro de Medellín. Foto: Camilo Súarez
  • Banderas de Colombia y Antioquia acompañaron el homenaje realizado en Medellín al periodista Mateo Pérez Rueda, asesinado a los 24 años. Foto: Camilo Súarez
    Banderas de Colombia y Antioquia acompañaron el homenaje realizado en Medellín al periodista Mateo Pérez Rueda, asesinado a los 24 años. Foto: Camilo Súarez
  • Con fotografías, cámaras y micrófonos, los gremios periodísticos homenajearon a Mateo Pérez Rueda en La Alpujarra de Medellín. Foto: Camilo Súarez
    Con fotografías, cámaras y micrófonos, los gremios periodísticos homenajearon a Mateo Pérez Rueda en La Alpujarra de Medellín. Foto: Camilo Súarez
  • Comunicadores y reporteros gráficos alzaron su voz en Medellín para rechazar la violencia contra la prensa tras el asesinato de Mateo Pérez Rueda. Foto: Camilo Súarez
    Comunicadores y reporteros gráficos alzaron su voz en Medellín para rechazar la violencia contra la prensa tras el asesinato de Mateo Pérez Rueda. Foto: Camilo Súarez
  • El gremio periodístico de Antioquia recordó a Mateo Pérez Rueda con una velatón y actos simbólicos en defensa de la libertad de prensa. Foto: Camilo Súarez
    El gremio periodístico de Antioquia recordó a Mateo Pérez Rueda con una velatón y actos simbólicos en defensa de la libertad de prensa. Foto: Camilo Súarez
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
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Al lado de la Llama Eterna, símbolo de la libertad de prensa, en el sector La Alpujarra de Medellín, los gremios periodísticos con presencia en Antioquia rindieron homenaje a Mateo Pérez Rueda, el periodista de 24 años asesinado en zona rural de Briceño, Norte antioqueño.

Con su presencia allí, además de honrar la memoria de su colega, exigieron respeto por la labor periodística en todos los territorios del país. En el punto de la concentración se instalaron las banderas de Colombia y Antioquia.

Para adecuar el escenario, se dispusieron fotos de Mateo y elementos alegóricos a la labor, como micrófonos, grabadoras y cámaras fotográficas, pues a pesar de morir a tan corta edad, su labor será recordada por la rigurosidad y la verdad que siempre lo impulsaron a hacer un periodismo de calidad para los habitantes de su territorio.

Mateo tenía 24 años e iba a cumplir los 25 el 8 de junio. Era periodista, director del medio El Confidente, que informa a varios municipios del norte antioqueño, principalmente Yarumal. Además, era estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Escribía poesía y era fotógrafo. Quienes conocieron su trabajo, destacan la rigurosidad que mantenía.

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