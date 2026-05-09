Galería | Periodistas se unen en Antioquia en defensa de la libertad de prensa tras asesinato de Mateo Pérez

Al lado de la Llama Eterna, símbolo de la libertad de prensa, en el sector La Alpujarra de Medellín, los gremios periodísticos con presencia en Antioquia rindieron homenaje a Mateo Pérez Rueda, el periodista de 24 años asesinado en zona rural de Briceño, Norte antioqueño.

Con su presencia allí, además de honrar la memoria de su colega, exigieron respeto por la labor periodística en todos los territorios del país. En el punto de la concentración se instalaron las banderas de Colombia y Antioquia.

Para adecuar el escenario, se dispusieron fotos de Mateo y elementos alegóricos a la labor, como micrófonos, grabadoras y cámaras fotográficas, pues a pesar de morir a tan corta edad, su labor será recordada por la rigurosidad y la verdad que siempre lo impulsaron a hacer un periodismo de calidad para los habitantes de su territorio.

Mateo tenía 24 años e iba a cumplir los 25 el 8 de junio. Era periodista, director del medio El Confidente, que informa a varios municipios del norte antioqueño, principalmente Yarumal. Además, era estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Escribía poesía y era fotógrafo. Quienes conocieron su trabajo, destacan la rigurosidad que mantenía.