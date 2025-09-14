Matías Chica, el niño que, sin un pie, rompe barreras en el fútbol antioqueño: esta es su historia

Cuando el médico les fue a entregar la orden para el aborto, ellos cruzaron miradas y, con la cabeza de izquierda a derecha, casi de manera sincronizada, de inmediato le dieron a entender que ese no era el camino que habían elegido.
“Después hablábamos: ‘¿este señor cómo se le ocurre decirnos esas cosas sin saber lo que nosotros estábamos pensando?’”, recuerda Elbert, padre del bebé que venía en camino y que ahora, 13 años después, deslumbra con sus capacidades como arquero ante niños convencionales en torneos de la Liga Antioqueña de Fútbol.
Días antes, en la primera ecografía, a los cuatro meses de embarazo, los esposos Elbert Chica y Johana Arboleda recibieron, como un baldado de agua fría, una noticia que los dejó paralizados: se dieron cuenta de que su hijo Matías venía con una dificultad en una de sus extremidades; su pierna derecha era más corta que la izquierda.
Además, en esa consulta les expresaron que la criatura podía nacer con varios problemas, entre ellos cardíacos, de colon y cognitivos.
“Confesamos que fue una etapa dura al comienzo, porque uno como padre siempre va a querer tener a su hijo completico, pero gracias a Dios, y a ese apoyo como esposos, más allá de lo que nos aconsejó el médico en ese instante, nuestra determinación siempre fue que íbamos a recibir a Matías como viniera. Eso nunca tuvo discusión”, recuerda Elbert, al lado de Johana, mientras, a un costado de la cancha del colegio Presbítero Bernardo Montoya del municipio de Copacabana, Matías, siempre sonriente, entrena fútbol con normalidad junto a otros talentosos jóvenes.
Matías nació con una hemimelia peronea, un trastorno congénito poco común que se caracteriza por la ausencia total o parcial del peroné, el hueso más pequeño de la parte inferior de la pierna.
“Solo se le desarrolló la tibia hasta una parte de la pierna derecha. Nació con una plantica muy pequeña y tres deditos. Entonces, desde los ocho meses, le empezamos a adaptar unas prótesis”, rememoran los padres, quienes recibieron hace nueve meses otra alegría: su hija Milagros. “Por poner un ejemplo: ella aún ni gatea y no tiene ninguna dificultad. Matías tuvo un desarrollo tan bueno que en ese tiempo ya caminaba”.