“Cuando un presidente quiere cambiar la Constitución porque no le permite hacer lo que desea, al que hay que cambiar es a él”: Mauricio Gaona

El abogado constitucionalista José Mauricio Gaona, hijo del magistrado Manuel Gaona Cruz, quien fue asesinado en la toma del Palacio de Justicia en 1985, apareció nuevamente en X para compartir pensamiento que él tiene sobre la idea de cambiar la Constitución-y lo que esto representa para un país como Colombia-.

Gaona fue noticia en junio de este año tras la “paliza” que le propinó al ministro de Justicia, Luis Eduardo Montealegre, durante el ‘El Debate Jurídico del Año’, realizado por W Radio, Caracol Radio y El País de España. Allí demostró que muchos de los deseos del presidente Gustavo Petro- de promover una consulta popular por decreto y/o una constituyente- podrían perjudicar en gran medida al país.

Entérese: “El año que viene será el más crítico para la vida republicana de Colombia desde su creación”: profesor Mauricio Gaona

En una nueva intervención, Gaona advirtió que cuando un presidente quiere cambiar la Constitución porque no le permite hacer lo que desea, al que toca cambiar es a él y no a la Carta Magna.

“El orden constitucional está conformado por principios y valores, que le dan origen y legitiman el sistema de gobierno. Es fundamental que exista una separación de poderes y que nuestros líderes sean elegidos democráticamente. Pero también que nuestros derechos y libertades sean respetados por quienes ostentan el poder”, aseveró Gaona.

Y añadió: “(...) Si el Constituyente primario, una Asamblea Nacional Constituyente, decide autorizar la elección del presidente o la reelección, estaría cambiando el régimen constitucional. Pero si esa misma Asamblea decide colocar al mandatario en una abstracción ilimitada de poder... entonces estaría cambiando el orden constitucional- y con ello- pasando de la democracia a la dictadura-”.