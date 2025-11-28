¡Bienvenido, diciembre! Medellín encendió su alumbrado navideño con 8 millones de luces

Medellín le da la bienvenida a diciembre con el encendido de los alumbrados navideños. El acto de apertura se realizó en Parques del Río a las 6:40 p. m., donde miles de personas se reunieron para presenciar el encendido de las más de 25.000 figuras decorativas que rinden homenaje a los 350 años de la ciudad y a los 70 años de EPM.
El espectáculo navideño inició con una presentación musical de la corporación Canto Alegre, en el que estuvieron presentes el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, el gerente general de EPM, John Maya Salazar, e incluso Carlos Villagrán, actor mexicano, reconocido por su personaje de Kiko en el Chavo del 8.
“Una invitación muy especial a todas las familias para que recorran este parque, para que visiten todos los sitios que están iluminados en Medellín y en este Parque del Río que quedó espectacular”, expresó el gerente general de EPM, John Maya Salazar.