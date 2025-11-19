Medellín y Antioquia terminarán tramo de la vía al mar que la Nación dejó tirado

Este miércoles 19 de noviembre, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció que el Distrito invertirá $342.000 millones en el Tramo 2 de las obras de la Nueva Vía al Mar, que conecta no solo a Medellín sino a todo el centro del país con el mar.
Este tramo dos, entre los municipios de Santa Fe y Giraldo, en el Occidente antioqueño, tiene 19,5 kilómetros de extensión e iba en un 54% de avance, cuando no recibió más recursos por parte del Gobierno Nacional, que alcanzó a poner $5 billones.
Luego de un año de gestión departamental el avance físico llegó a más de 70% gracias a más de $200.000 millones de las arcas de Antioquia.
Esta sería la primera vez que el Distrito de Medellín ayuda a la financiación de un proyecto regional y nacional.