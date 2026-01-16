Régimen aseguró que más de 45 militares venezolanos murieron en el operativo de EE. UU.

Más de 45 uniformados de la Fuerza Armada venezolana habrían muerto en la operación militar de Estados Unidos que derrocó al mandatario Nicolás Maduro y en la cual hubo cerca de un centenar de fallecidos, informó este viernes 16 de enero el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López.
Le puede interesar: María Corina Machado aseguró que será la presidenta de Venezuela “cuando llegue el momento adecuado”
Militares estadounidenses bombardearon el pasado 3 de enero la capital venezolana y ciudades adyacentes en un operativo que culminó con la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes ahora encaran un juicio por narcotráfico en Nueva York.